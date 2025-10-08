Ni cábala ni azar: el sistema que usan para ganar el Quini 6 u volverse millonarios

Según su método, los números que más se repiten suelen aparecer en ciclos de entre 6 y 9 sorteos. Basado en esa observación, él y su grupo de amigos comenzaron a apostar combinaciones que seguían ese patrón… y acertaron cinco de los seis números del sorteo tradicional.

“Nos quedamos a uno de ganar el pozo completo, pero confirmamos que la tendencia existe”, reveló.

La clave, según los especialistas, no está en los números que “faltan salir”, sino en los que se repiten con mayor frecuencia.

El propio sitio oficial del Quini 6 publica estadísticas que muestran cuáles fueron los números más favorecidos en la historia del juego. Entre ellos se destacan el 21, el 33, el 14 y el 06, que figuran entre los más recurrentes.

Otro dato curioso: los números con terminación en 7 o en 3 suelen tener mayor presencia en las combinaciones ganadoras, algo que muchos jugadores ya convirtieron en cábala.

“Las personas tienden a elegir fechas importantes o cumpleaños, pero eso limita la elección a números del 1 al 31. Si te animás a jugar por encima de 35, tus chances de no compartir el premio con otros ganadores aumentan muchísimo”, explicó un matemático de la Universidad Nacional de Córdoba que estudia sistemas probabilísticos aplicados al juego.