Ni cábala ni azar: el sistema que usan para ganar el Quini 6 u volverse millonarios

El Quini 6 tiene fórmula: así la descubrieron los fanáticos del juego el sistema para volverse millonarios. Enterate.

El sueño de volverse millonario con el Quini 6 siempre estuvo ahí, entre la ilusión y el azar. Pero en las últimas semanas, una historia particular reavivó la fiebre por el clásico sorteo argentino: un jugador reveló una estrategia poco conocida que —según afirma— fue clave para acercarse a los números ganadores.

Y aunque muchos la califican como una “coincidencia”, lo cierto es que los datos, las estadísticas y algunos patrones históricos del juego parecen darle la razón.

El Quini 6, creado en 1988 por la Lotería de Santa Fe, es uno de los juegos más populares del país. Cada domingo y miércoles, millones de argentinos siguen los sorteos con la esperanza de convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

Pero detrás de los boletos y los sueños, hay quienes estudian el juego con método. Un analista de datos de Rosario, apasionado del Quini desde hace años, contó a La Capital que lleva un registro de más de 1.200 sorteos consecutivos. Su conclusión fue clara: “los números no son tan aleatorios como parecen”.

Según su método, los números que más se repiten suelen aparecer en ciclos de entre 6 y 9 sorteos. Basado en esa observación, él y su grupo de amigos comenzaron a apostar combinaciones que seguían ese patrón… y acertaron cinco de los seis números del sorteo tradicional.

“Nos quedamos a uno de ganar el pozo completo, pero confirmamos que la tendencia existe”, reveló.

La clave, según los especialistas, no está en los números que “faltan salir”, sino en los que se repiten con mayor frecuencia.

El propio sitio oficial del Quini 6 publica estadísticas que muestran cuáles fueron los números más favorecidos en la historia del juego. Entre ellos se destacan el 21, el 33, el 14 y el 06, que figuran entre los más recurrentes.

Otro dato curioso: los números con terminación en 7 o en 3 suelen tener mayor presencia en las combinaciones ganadoras, algo que muchos jugadores ya convirtieron en cábala.

“Las personas tienden a elegir fechas importantes o cumpleaños, pero eso limita la elección a números del 1 al 31. Si te animás a jugar por encima de 35, tus chances de no compartir el premio con otros ganadores aumentan muchísimo”, explicó un matemático de la Universidad Nacional de Córdoba que estudia sistemas probabilísticos aplicados al juego.

quini
