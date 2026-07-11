En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Noruega
Inglaterra
MUNDIAL 2026

Partidazo en Miami: Inglaterra encontró el gol y empata 1-1 con Noruega

Los conjuntos dirigidos por Stale Solbakken y Thomas Tuchel se enfrentan en Miami buscando meterse entre los cuatro mejores.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

El cuadro de los cuartos de final de la cita máxima vive otra jornada apasionante de fútbol internacional en territorio norteamericano. Las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentan en el estadio Miami, de Miami, en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. Ambas escuadras saltan al césped de Florida con sus máximas figuras desde el arranque, en un choque de eliminación directa que promete emociones de principio a fin y cuyo vencedor se transformará en un hipotético rival de la Selección Argentina en semifinales, siempre y cuando el conjunto de Lionel Scaloni supere su respectiva llave.

Leé también Alerta máxima en Inglaterra: una de las figuras fue puesta en cuarentena a horas de jugar con Noruega
alerta maxima en inglaterra: una de las figuras fue puesta en cuarentena a horas de jugar con noruega

Los noruegos se iban a poner en ventaja antes de que termine la primera mitad. Andreas Schjelderup quiso enviar un centro a Haaland, pero el balón se desvió y se le clavó en el ángulo a Pickford para el 1-0.

Las formaciones confirmadas de Noruega e Inglaterra para los cuartos del Mundial

Las alineaciones titulares y los bancos de suplentes ya están debidamente ratificados en las planillas oficiales de la FIFA:

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Andreas Schjelderup. DT: Stale Solbakken. Suplentes: Sander Tangvik, Egil Selvik, Leo Östigard, Fredrik Bjorkan, Marcus Pedersen, Sondre Langas, Henrik Falchener, Morten Thorsby, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Jens Hauge, Jörgen Larsen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel. Suplentes: Dean Henderson, James Trafford, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Eberechi Eze, Ivan Toney.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Noruega Inglaterra
Notas relacionadas
Noruega no tiene paz en Estados Unidos: un nuevo problema sacude a toda la selección
Mundial 2026: la Selección de Inglaterra vivió momentos de tensión antes del duelo con Noruega
Neymar se quebró tras la eliminación de Brasil y dejó una frase que podría significar su retiro

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar