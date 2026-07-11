Partidazo en Miami: Inglaterra encontró el gol y empata 1-1 con Noruega

El cuadro de los cuartos de final de la cita máxima vive otra jornada apasionante de fútbol internacional en territorio norteamericano. Las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentan en el estadio Miami, de Miami, en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. Ambas escuadras saltan al césped de Florida con sus máximas figuras desde el arranque, en un choque de eliminación directa que promete emociones de principio a fin y cuyo vencedor se transformará en un hipotético rival de la Selección Argentina en semifinales, siempre y cuando el conjunto de Lionel Scaloni supere su respectiva llave.