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El picante coqueteo de La Tora Villar con los jugadores de la Selección Argentina: "Todos están..."

La Tora Villar fue consultada sobre quién le parece el futbolista más fachero de la Selección Argentina y sorprendió con su respuesta. ¿Qué dirán las parejas de los jugadores?

11 jul 2026, 17:27
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El picante coqueteo de La Tora Villar con los jugadores de la Selección Argentina: Todos están...

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El picante coqueteo de La Tora Villar con los jugadores de la Selección Argentina: "Todos están..."

En la previa del esperado enfrentamiento entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial, la atención no solo está puesta en lo que ocurra dentro del campo de juego. En las últimas horas, Lucila La Tora Villar también se convirtió en protagonista tras una divertida confesión sobre el plantel que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Con Estados Unidos repleto de periodistas, influencers y creadores de contenido siguiendo de cerca la Copa del Mundo, La Tora, que forma parte de la cobertura especial de Telefe, fue entrevistada por el streamer e influencer Elwandi, quien le hizo una pregunta que no tardó en generar repercusión: ¿quién le parecía el jugador más fachero de la Selección Argentina?

Lejos de elegir a un solo futbolista, Lucila prefirió elogiar a todo el plantel y aseguró que cada uno tiene un atractivo particular. No, todos. Yo creo que todos, todos tienen su algo. Todos tienen esa cosa turra que es hermosa, respondió entre risas, desatando una catarata de comentarios entre los fanáticos de la Scaloneta.

Yo pensaba que me ibas a decir Paredes, no sé”, le expresó el entrevistador, sorprendido por su elección. Pero mantuvo su postura: “No, es que no tengo un favorito. Creo que todos tienen su algo y que todos hacen que estén... todos están buenos ”. La pregunta es: ¿Qué dirán las esposas de la Selección de este coqueteo de la ex GH?

Cuál es la cábala de La Tora Villar en el Mundial 2026

Antes de despedirse, Elwandi quiso saber si La Tora Villar tenía alguna cábala durante los partidos de la Scaloneta. Lejos de hablar de amuletos o rituales extravagantes, la conductora del streaming de Telefe sorprendió con una costumbre muy particular.

Los días de partido no vengo con remera de Argentina ”, confesó entre risas, dejando en evidencia el curioso hábito que mantiene cada vez que juega la Selección.

Después, la charla dio un giro hacia su presente sentimental. Al escuchar que el joven tenía algunos amigos para presentarle, La Tora dejó en claro que no está dispuesta a perder el tiempo y lanzó una pregunta tan directa como inesperada: “¿Son fieles? ”.

Como si eso fuera poco, también reveló qué acentos extranjeros le resultan más atractivos. En medio del clima mundialista y rodeada de personas de distintas nacionalidades, no dudó al responder: “Uh, el español, el español va. El colombiano también, pará, el parce tiene algo ”.

     

 

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