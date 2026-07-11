El picante coqueteo de La Tora Villar con los jugadores de la Selección Argentina: "Todos están..."

Cuál es la cábala de La Tora Villar en el Mundial 2026

Antes de despedirse, Elwandi quiso saber si La Tora Villar tenía alguna cábala durante los partidos de la Scaloneta. Lejos de hablar de amuletos o rituales extravagantes, la conductora del streaming de Telefe sorprendió con una costumbre muy particular.

“Los días de partido no vengo con remera de Argentina ”, confesó entre risas, dejando en evidencia el curioso hábito que mantiene cada vez que juega la Selección.

Después, la charla dio un giro hacia su presente sentimental. Al escuchar que el joven tenía algunos amigos para presentarle, La Tora dejó en claro que no está dispuesta a perder el tiempo y lanzó una pregunta tan directa como inesperada: “¿Son fieles? ”.

Como si eso fuera poco, también reveló qué acentos extranjeros le resultan más atractivos. En medio del clima mundialista y rodeada de personas de distintas nacionalidades, no dudó al responder: “Uh, el español, el español va. El colombiano también, pará, el parce tiene algo ”.