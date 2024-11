La tensión aumenta con cada paso que dan en esta misión, donde cada personaje pone su vida en juego en un negocio donde no hay segundas oportunidades. Con un trasfondo que abarca desde gánsteres hasta refinerías clandestinas, el relato capta el riesgo y la adrenalina que atraviesan quienes se mueven en las sombras del narcotráfico.

Running with the Devil no solo se destaca por la interpretación de sus protagonistas sino también por el enfoque realista de Cabell, basado en su experiencia en la DEA. La película ha captado la atención de miles en Netflix por su mezcla de acción intensa y un relato crudo sobre el mundo del crimen.

Para quienes buscan una buena dosis de acción y suspenso, esta es sin duda una de las opciones más recomendadas en el catálogo de Netflix.

Mira el trailer acá: