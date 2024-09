No te pierdas este peliculón que se va a fin de mes de NETFLIX: ¡TIENE 7 OSCARS!

la lista de schindler

Un éxito de crítica y público

El impacto de La Lista de Schindler fue inmediato. El público y la crítica alabaron su poderosa narrativa y su enfoque cinematográfico, que incluye ser filmada en blanco y negro para aumentar el dramatismo de la historia. Con una duración de más de 3 horas, la película se destaca no solo por su emotivo guion, sino también por las brillantes actuaciones de su elenco.

El reparto de lujo

El elenco de La Lista de Schindler está encabezado por Liam Neeson en el papel de Oskar Schindler, junto a Ben Kingsley como Itzhak Stern y Ralph Fiennes como Amon Goeth. Sus actuaciones fueron clave para transmitir la crudeza de la guerra y el heroísmo del protagonista.

Una obra que dejará Netflix

Para muchos, La Lista de Schindler es una película imprescindible y ha mantenido su relevancia durante décadas. Actualmente, tiene una impresionante calificación de 9/10 en IMDB, lo que la coloca entre las mejores valoradas en la historia del cine.

Si aún no has visto esta obra maestra, no te pierdas la oportunidad de verla en Netflix antes de que desaparezca del catálogo a fines de septiembre.