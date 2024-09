No te vas a enamorar más: mirá la nueva SERIE DOCUMENTAL de NETFLIX basada en CRÍMENES REALES

Netflix sigue pisando fuerte con sus estrenos y no para de sacar series que se vuelven furor en todo el mundo. En especial, las producciones de true crime, que siempre están entre las más elegidas por el público. Y claro, no es sorpresa que ahora hayan apostado a este género y logrado uno de los mejores títulos del año. Se trata de "Los peores ex del mundo".