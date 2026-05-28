Un informe de la UCA reveló preocupación de docentes por la desmotivación, el ausentismo y la implementación de la "no repitencia"

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El informe señala que existe una tendencia a evaluar de manera más negativa al sistema educativo en general que a la experiencia cotidiana dentro de cada escuela.

Además, las percepciones variaron según la región y el contexto social. Las escuelas de nivel socioeconómico bajo registraron las peores evaluaciones sobre su propia situación institucional.

La desmotivación y el ausentismo, entre las principales preocupaciones

La falta de motivación de los estudiantes apareció como el problema más mencionado por los encuestados. El 82,3% de los educadores la identificó como una dificultad relevante dentro de la escuela secundaria.

Detrás se ubicaron las inasistencias de los alumnos (73,8%), la falta de apoyo especializado (66%) y la escasa exigencia académica (61,8%).

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Pero cuando se les preguntó a los encuestados cuáles son los tres problemas más importantes, se focalizaron en la falta de motivación de los estudiantes (56,8%), la inasistencia de los estudiantes (41,6%) y la falta de exigencia académica (40,7%).

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El informe también mostró diferencias según el tipo de escuela. En establecimientos estatales y de sectores más vulnerables hubo mayor preocupación por las ausencias, la falta de recursos y la exigencia académica. En cambio, en escuelas privadas y de nivel socioeconómico alto aparecieron con más fuerza los problemas vinculados al uso de celulares y la motivación estudiantil.

El rechazo a la modo de aplicar la “no repitencia”

Uno de los ejes más sensibles del estudio fue la percepción sobre los cambios implementados en los regímenes académicos, entre ellos los sistemas que reemplazan la repitencia tradicional por esquemas de aprobación de materias o por contenido, que entró en vigencia por ejemplo en la provincia de Buenos Aires.

Según el relevamiento, el 60,8% de los educadores manifestó estar en desacuerdo con este tipo de modificaciones, mientras que apenas el 28,7% dijo estar de acuerdo.

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Durante la presentación del informe, el director ejecutivo de la Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Alvés, aclaró que el rechazo “es al modo de implementación de la no repitencia”, y no necesariamente a la idea de modificar el sistema tradicional.

“Hay temas que tienen alto nivel de rechazo, pero porque lo tengan no quiere decir que no tengan que formar parte de la discusión”, planteó por su parte la investigadora Ianina Tuñón.

Fernández Alvés sostuvo, además, que podrían funcionar mejor sistemas de seguimiento individual de los alumnos antes que mecanismos de recuperación de materias una vez acumuladas las dificultades. En ese sentido, propuso avanzar hacia esquemas de “alerta temprana” para detectar problemas en las trayectorias escolares.

El debate por el uso del celular en las aulas

El informe también abordó el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas y detectó posiciones divididas entre los educadores. La opción con mayor apoyo fue la integración pedagógica de los dispositivos, elegida por el 41,6% de los encuestados. Según el estudio, el respaldo a esta modalidad fue más alto en escuelas rurales y de sectores vulnerables.

Esa alternativa plantea un uso planificado del celular con fines educativos, por encima de modelos de prohibición total, al que adhirieron el 18,7% de los encuestados, o de restricción en el aula por la que optó el 16,9%.

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“Creo que hay más consenso en la educación primaria”, explicó Tuñón durante la presentación sobre las políticas de restricción o prohibición de los dispositivos móviles.

La investigadora pidió "pensar en los sectores sociales más vulnerables y en las escuelas rurales" y agregó que en esos sectores "muchas veces no tienen una computadora" por lo que el celular aparece allí como "una herramienta con potencial" educativo.

Tuñón agregó que la discusión “abre la puerta a pensar qué se hace con las tecnologías y con el acceso a la inteligencia artificial en los espacios educativos”.

Cambios recientes y metodologías de enseñanza

Otro de los puntos relevados fue la percepción sobre las transformaciones implementadas en los últimos años. El 71% de los encuestados identificó al menos un cambio con impacto negativo, especialmente en relación con el régimen académico y los sistemas de evaluación.

Sin embargo, el informe detectó un amplio consenso respecto de la necesidad de innovar en las prácticas pedagógicas.

El 74,2% de los educadores se manifestó a favor de profundizar metodologías activas de enseñanza, como el aprendizaje basado en proyectos o los juegos de roles.

Además, el 62,1% consideró que la currícula oficial limita “en alguna o gran medida” la posibilidad de introducir innovaciones pedagógicas en las aulas.

La participación de las familias y la autonomía escolar

El trabajo también relevó la percepción sobre el rol de las familias dentro de las trayectorias escolares. El 58,2% de los educadores consideró que la participación familiar es baja. La sensación de escasa participación fue más fuerte en escuelas estatales, urbanas y de nivel socioeconómico bajo.

Por otro lado, el informe mostró un fuerte apoyo a una mayor autonomía institucional. El 91% de los encuestados identificó al menos un área que podría mejorar si las escuelas tuvieran más capacidad de decisión propia.

Las prácticas vinculadas al mundo del trabajo aparecieron como el aspecto con mayor consenso positivo frente a una eventual ampliación de esa autonomía.