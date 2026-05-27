¿Es o se hace? Una participante de Gran Hermano creyó que Andrea del Boca tiene 86 años y ella le siguió el juego

La charla terminó con Steffy asegurando: "No parecés una abuelita". Y agregó: "De verdad, yo digo en el mal sentido, ¿sabes por qué? Porque mi abuela tenía 79 años. Y ella no... Andrea no parecés". La actriz, picante, cerró con un guiño hacia su hija: "Anna, hacé tu magia, mami".

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Por qué Santiago del Moro le habría soltado la mano a Andrea Del Boca tras su vuelta a Gran Hermano

El regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a encender la polémica y puso en el centro de la escena al conductor Santiago del Moro. A más de un mes y medio de su salida forzada por un accidente, la actriz retornó gracias al Golden Ticket, una decisión tomada por la producción que generó controversia desde el primer minuto.

La reincorporación de la participante reavivó las sospechas de favoritismo y, en ese contexto, los seguidores del reality comenzaron a notar un detalle llamativo: el cambio en la actitud de Del Moro. El conductor, que en la primera etapa se mostraba cercano y cómplice, ahora mantiene un trato mucho más distante.

En las últimas galas, esa frialdad se hizo evidente. Ya no la menciona con frecuencia y, cuando lo hace, suele apelar a comentarios irónicos o a observaciones punzantes. Uno de los primeros cruces tras su regreso estuvo marcado por el reproche del conductor a la actriz por su escasa predisposición a dar entrevistas luego de abandonar el programa por cuestiones de salud.

El tema fue analizado en SQP (América TV), donde los panelistas debatieron las razones de este cambio. Pía Shaw sugirió que la distancia podría ser una estrategia: “Con ella puede hablar del pasado, al menos por ahora. También puede ser que al marcar esta distancia y mostrarse de una forma más fría con ella, hace que no se especule más con ciertas cosas”.

Nico Peralta, en cambio, apuntó a un posible enojo personal: “Para mí, Santiago está enojado u ofendido porque no dio notas cuando salió después de su accidente. Se entiende que tenía algo de salud, con la boca, con el holter pero como exparticipante y con su estelaridad, se esperaba que al menos estuviera con Georgina o con Vero. Creo que va por ahí”.

La tensión quedó expuesta y muchos televidentes coinciden en que Del Moro le dedica menos tiempo al aire que antes. Aunque el conductor no hizo declaraciones públicas, las especulaciones siguen creciendo. Ximena Capristo, con la experiencia de haber sido parte del reality, fue tajante: “No es el mismo que antes, le tira unos palitos picantes”.

Y agregó con firmeza: “Tiene que ver con las especulaciones, que decían que estaba acomodada y demás. Él tiene el hilo conductor. Uno tiene muchas fichas puestas en ella y desde que volvió, no hizo nada, Brian en cambio, está jugando nivel Dios”.