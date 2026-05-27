La curiosa explicación de Yanina Zilli sobre la llave ganadora del auto en Gran Hermano: "Por..."

Finalmente Yanina logró abrir el cofre y, tras varios intentos y una gran expectativa dentro de la casa, se consagró en medio de la emoción general. "Subite, ponelo en marcha", le aconsejó Del Moro después de preguntarle " si estaba bien". La participante celebró muy feliz el resultado, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada en el reality.

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Quiénes fueron los anteriores ganadores del auto en Gran Hermano

En distintas ediciones de Gran Hermano, varios participantes lograron consagrarse en el tradicional desafío del auto 0 km tras superar pruebas de azar y resistencia que mantuvieron en vilo a la audiencia.

En la edición 2022/23, Maximiliano Giudici, oriundo de Córdoba, debió atravesar una extrema prueba de resistencia física que lo mantuvo atado a un vehículo durante 12 horas. Luego de esa exigente instancia, eligió la llave número 46, con la que finalmente se quedó con el automóvil.

Un año después, en la edición 2023/24, la influencer Zoe Bogach se consagró ganadora tras seleccionar la llave número 64 entre más de 200 opciones disponibles, en una dinámica que combinó suerte y estrategia dentro del juego.

En la edición 2024/25, el politólogo cordobés Ulises Apóstolo logró encender el motor de un auto nuevo a comienzos de marzo de 2025, luego de elegir la llave número 186 en el desafío reservado para los jugadores “originales”, consolidando uno de los momentos más celebrados de esa temporada.

Finalmente, en la edición 2026, Yanina Zilli, exvedette, se llevó el auto 0 km a fines de mayo tras seleccionar la llave número 119, coronando una definición cargada de tensión y emoción dentro de la casa.