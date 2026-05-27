A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
IMPENSADO

La curiosa explicación de Yanina Zilli sobre la llave ganadora del auto en Gran Hermano: "Por..."

Yanina Zilli se ganó el auto 0KM en Gran Hermano y sorprendió a todos al revelar el número de la llave ganadora y el inesperado motivo detrás de su elección.

27 may 2026, 23:35
Banner seguínos en google Primicias Ya
La curiosa explicación de Yanina Zilli sobre la llave ganadora del auto en Gran Hermano: Por...
La curiosa explicación de Yanina Zilli sobre la llave ganadora del auto en Gran Hermano: Por...

La curiosa explicación de Yanina Zilli sobre la llave ganadora del auto en Gran Hermano: "Por..."

Yanina Zilli logró quedarse con el auto en Gran Hermano (Telefe) y desató una verdadera explosión de alegría dentro de la casa. Apenas se confirmó el resultado, sus compañeros corrieron a abrazarla, gritar y celebrar junto a ella en medio de un clima completamente eufórico.

Antes de abrir el cofre que definía quién se quedaría con el auto, Santiago del Moro aprovechó el clima de tensión y expectativa para preguntarle a los dos finalistas por qué habían elegido esos números de llave. Previamente, corrían con chances Luana Fernández, Gladys "La Bomba" Tucumana", Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski y Emanuel Di Gioia.

Leé también

Escándalo en Gran Hermano entre Yanina Zilli y Gladys la Bomba Tucumana: "¡Menos mal que están las cámaras!"

Escándalo en Gran Hermano entre Yanina Zilli y Gladys la Bomba Tucumana: ¡Menos mal que están las cámaras!

El primero en responder fue Zunino, quien reveló que detrás de su elección había un motivo muy especial y familiar: “El 99 por mi viejo, cumple el 9 de septiembre ”. Sus palabras generaron ternura dentro de la casa, mientras todos aguardaban el resultado final.

Por el contrario, Zilli sorprendió con una respuesta mucho más espontánea y descontracturada al explicar el motivo detrás del 119: “Por nada, porque lo agarré ”.

Finalmente Yanina logró abrir el cofre y, tras varios intentos y una gran expectativa dentro de la casa, se consagró en medio de la emoción general. "Subite, ponelo en marcha", le aconsejó Del Moro después de preguntarle " si estaba bien". La participante celebró muy feliz el resultado, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada en el reality.

Embed

Quiénes fueron los anteriores ganadores del auto en Gran Hermano

En distintas ediciones de Gran Hermano, varios participantes lograron consagrarse en el tradicional desafío del auto 0 km tras superar pruebas de azar y resistencia que mantuvieron en vilo a la audiencia.

En la edición 2022/23, Maximiliano Giudici, oriundo de Córdoba, debió atravesar una extrema prueba de resistencia física que lo mantuvo atado a un vehículo durante 12 horas. Luego de esa exigente instancia, eligió la llave número 46, con la que finalmente se quedó con el automóvil.

Un año después, en la edición 2023/24, la influencer Zoe Bogach se consagró ganadora tras seleccionar la llave número 64 entre más de 200 opciones disponibles, en una dinámica que combinó suerte y estrategia dentro del juego.

En la edición 2024/25, el politólogo cordobés Ulises Apóstolo logró encender el motor de un auto nuevo a comienzos de marzo de 2025, luego de elegir la llave número 186 en el desafío reservado para los jugadores “originales”, consolidando uno de los momentos más celebrados de esa temporada.

Finalmente, en la edición 2026, Yanina Zilli, exvedette, se llevó el auto 0 km a fines de mayo tras seleccionar la llave número 119, coronando una definición cargada de tensión y emoción dentro de la casa.

Zilli se ganó el auto en GH

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Yanina Zilli Gran Hermano

Lo más visto