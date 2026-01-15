No tires el celular viejo en casa, tenés un tesoro: cómo podés reutilizarlo en simples pasos

El primer paso consistió en restaurar el celular viejo a su configuración de fábrica. Esa acción eliminó datos antiguos, aplicaciones innecesarias y posibles configuraciones que podían comprometer la seguridad.

Con el equipo limpio, se evitó arrastrar problemas del pasado y se garantizó un entorno controlado desde el inicio. Este punto resultó clave para reducir riesgos y asegurar que el dispositivo cumpliera una sola función.

Instalar únicamente las aplicaciones financieras necesarias

Una vez restaurado, el siguiente paso fue instalar solo las apps indispensables. Homebanking, billeteras virtuales como Mercado Pago, MODO o Ualá, y aplicaciones de pago específicas fueron suficientes.

No se agregaron redes sociales, plataformas de mensajería ni juegos. La idea fue clara: cuanto menos contenido tuviera el dispositivo, menor sería la posibilidad de exposición ante amenazas digitales.

Celulares 3

Optimizar el funcionamiento y la batería

Al tratarse de un celular viejo, optimizar recursos se volvió importante. Se desactivaron notificaciones innecesarias, se cerraron procesos en segundo plano y se ajustó el brillo de la pantalla para mejorar la duración de la batería.

Estas acciones no solo prolongaron el uso diario del equipo, sino que también mejoraron su rendimiento general, haciéndolo más confiable para el momento en que se necesitaba realizar un pago o una transferencia.

Configurar sistemas de seguridad sólidos

La seguridad fue un eje central de toda la estrategia. Se activaron bloqueos con PIN, patrón o huella digital, y se habilitó la verificación en dos pasos en cada aplicación financiera.

Este nivel de protección agregó una capa adicional que dificultó el acceso no autorizado, incluso en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Usarlo solo para pagos y operaciones financieras

La regla principal fue no mezclar funciones. El celular viejo se utilizó únicamente para operaciones financieras. No se sacaron fotos, no se chateó, no se navegaron redes sociales.

Esa disciplina fue la que garantizó que el dispositivo cumpliera su objetivo sin desviaciones. Al limitar su uso, se mantuvo un entorno controlado y predecible.

Celulares 4

El detalle clave que muchos pasaron por alto: la conexión a internet

Uno de los puntos a tener en cuenta fue la conectividad. Si el celular viejo no contaba con un chip de telefonía activo, las operaciones solo podían realizarse cuando estaba conectado a una red WiFi.

En la práctica, esto no representó un gran problema. En comercios, supermercados y locales gastronómicos, la conexión suele estar disponible. Además, siempre existió la opción de compartir internet desde el teléfono principal mediante datos móviles.

Este detalle no anuló la utilidad de la estrategia, pero sí requirió una mínima planificación para garantizar el acceso en el momento justo.

Seguridad, sustentabilidad y sentido común

Más allá de la protección de datos y dinero, reutilizar un celular viejo también tuvo un impacto positivo desde el punto de vista ambiental. En lugar de desechar un dispositivo electrónico, se le dio una segunda vida útil.

Esta práctica se alineó con una lógica más sustentable y responsable, reduciendo residuos tecnológicos y aprovechando recursos existentes. En tiempos donde el consumo consciente gana relevancia, este tipo de decisiones sumó valor.