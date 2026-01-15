El terrible comentario de Maxi López sobre Flor de la V que causó un gran repudio: el video

Maxi López realizó un comentario que generó enorme revuelo este jueves al aire en el programa streaming Sería Increible de Olga donde se refirió de manera polémica a la conductora Flor de la V.
Fue cuando la conductora Nati Jota le preguntó a quién le prefería dar un pico mientras en la imagen en pantalla estaba la de un festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona con la camiseta de Boca dándose su clásico piquito.
"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", le planteó la conductora al aire a su compañero. "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo", respondió el ex de Wanda Nara después de pensar unos segundos.
"¡Nooo me mato! No es por ahí Maxi. No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. Es una mujer y le mandamos un saludo", lo corrigió al instante Nati Jota. "¿Cómo se llama ahora?", repreguntó Maxi. "Flor de la V pero es una mujer", le marcó Nati Jota. "O la señora Vega", agregó Toto Kirzner.
Maxi López en tanto quedó con sus brazos en alto un tanto descolocado ante la corrección que le hizo la conductora por su comentario, el cual se replicó rápidamente en las redes sociales generando una enorme polémica y repudio a sus dichos.
El ex futbolista ya venía de otra reciente polémica cuando confesó que obligó a su esposa Daniela Christiansson a adelantar el parto de su hijo Lando, que nació por cesárea el 31 de diciembre, cuando la idea original de la modelo sueca era tenerlo por parto natural.
Hace unos días, el ex futbolista confirmó al aire en el streaming la charla privada que tuvo con Wanda Nara donde ella misma le confirmó la separación de Martín Migueles cuando salían los primeros rumores de final de relación.
En el programa Implacables (El Nueve), Naira Vecchio contó que Maxi López mostrará la evolución de su cambio físico durante unos meses donde estará acompañado por un nutricionista y personal trainer e irá subiendo distintas imágenes del proceso desde las redes sociales.
“Estuve hablando con él y además de Olga, lo que está haciendo, me confirmó su representante que va a haber un reality de Maxi López. Lo va a subir a sus redes sociales. Es su puesta a punto”, contó la panelista.
Y agregó al respecto de esta idea que tiene el ex de Wanda Nara en su nueva vida cuando se instale en familia en el país: “Él es consciente de que tiene que adelgazar unos kilos y va a hacerlo con una productora independiente”, explicó.
El proyecto tendrá una duración de tres meses y mostrará sin filtros el proceso de cambio físico de López: “Va a subir cada fragmento a sus redes y lo va a grabar durante tres meses. Va a tener un nutricionista y una persona que lleve a punto su físico, un personal trainer”, explicó la periodista.
Y se remarcó sobre el reality que planea Maxi López: "Se va a grabar y emitiendo día a día su evolución, me parece algo fanástico, tiene muchas marcas que lo bancan. Además de ser ex futbolista se está poniendo firme como una figura".
