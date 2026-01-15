En vivo Radio La Red
Tras sumar solo un refuerzo, Riquelme habló sobre el mercado de pases de Boca: "No tenemos..."

Juan Román Riquelme habló en la antesala del amistoso ante Millonarios en la Bombonera, respaldó el actual mercado de pases de Boca y transmitió confianza en el plantel de cara a un 2026 con Copa Libertadores.

En la previa del amistoso frente a Millonarios, Boca vivió una jornada cargada de mensajes hacia el futuro. Juan Román Riquelme, presidente del club, habló con el canal oficial del Xeneize y dejó definiciones claras sobre el mercado de pases, el plantel actual y las expectativas para un año que considera clave tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Prensa: Boca Juniors. 
image

“El año es muy importante. Cada año que comienza es una ilusión muy grande”, expresó Riquelme, marcando el tono de sus declaraciones. Con la Copa Libertadores como gran objetivo del 2026, el dirigente remarcó la importancia de volver a competir en el máximo torneo continental: “Tenemos Copa Libertadores, que la vamos a volver a jugar. Es muy importante para la gente y esperamos poder llegar hasta el final”.

Qué dijo Riquelme sobre el mercado de pases

Uno de los ejes centrales de su discurso fue el mercado de pases, que hasta el momento tuvo una sola incorporación confirmada: el colombiano Marino Hinestroza, aún sin presentación oficial. En medio de los reclamos de una parte de los hinchas por más refuerzos, Riquelme pidió calma y defendió la planificación.

Marino es un jugador técnicamente muy bueno, tiene muchas condiciones”, aseguró, y luego amplió su mirada sobre el armado del plantel. “Soy un convencido de que tenemos un gran plantel”, afirmó, dejando en claro que la dirigencia confía en los futbolistas que ya están.

El presidente también apeló a la memoria reciente para sostener su postura. “El año pasado llegaron diez jugadores muy importantes, entre ellos Leandro Paredes. No nos tenemos que volver tan locos”, lanzó, en una frase que resume su idea de no sobrecargar el plantel ni apresurar decisiones.

Por qué Riquelme insiste en la paciencia

Riquelme explicó que la adaptación al club no es inmediata para todos los futbolistas. b, señaló. En ese sentido, transmitió confianza en que quienes llegaron recientemente terminarán rindiendo al nivel esperado: “Tengo confianza de que esos jugadores se acomodarán y nos harán disfrutar muchísimo”.

El mensaje apunta a sostener un proceso, evitar urgencias innecesarias y respaldar al grupo en un contexto donde Boca buscará estabilidad tras temporadas de altibajos.

Un amistoso con valor simbólico

Más allá del mercado, Riquelme también se refirió al partido frente a Millonarios, que se disputará en homenaje a Miguel Ángel Russo. Anunció que la Copa Miguel Ángel Russo se jugará todos los años en enero y recordó con emoción al entrenador fallecido el año pasado.

“Miguel es mi amigo aunque no esté presente. Él estaba muy agradecido a la gente de Millonarios y para nosotros es muy importante arrancar esta copa y que sea con Millonarios”, expresó.

Así, en la antesala del amistoso y con la Bombonera como escenario, Riquelme dejó un mensaje claro: confianza en el plantel, respaldo a las decisiones tomadas y un llamado a la calma en un mercado que, para Boca, todavía no está cerrado pero tampoco necesita acelerarse.

