Tras sumar solo un refuerzo, Riquelme habló sobre el mercado de pases de Boca: "No tenemos..."

El presidente también apeló a la memoria reciente para sostener su postura. “El año pasado llegaron diez jugadores muy importantes, entre ellos Leandro Paredes. No nos tenemos que volver tan locos”, lanzó, en una frase que resume su idea de no sobrecargar el plantel ni apresurar decisiones.

Por qué Riquelme insiste en la paciencia

Riquelme explicó que la adaptación al club no es inmediata para todos los futbolistas. b, señaló. En ese sentido, transmitió confianza en que quienes llegaron recientemente terminarán rindiendo al nivel esperado: “Tengo confianza de que esos jugadores se acomodarán y nos harán disfrutar muchísimo”.

El mensaje apunta a sostener un proceso, evitar urgencias innecesarias y respaldar al grupo en un contexto donde Boca buscará estabilidad tras temporadas de altibajos.

Un amistoso con valor simbólico

Más allá del mercado, Riquelme también se refirió al partido frente a Millonarios, que se disputará en homenaje a Miguel Ángel Russo. Anunció que la Copa Miguel Ángel Russo se jugará todos los años en enero y recordó con emoción al entrenador fallecido el año pasado.

“Miguel es mi amigo aunque no esté presente. Él estaba muy agradecido a la gente de Millonarios y para nosotros es muy importante arrancar esta copa y que sea con Millonarios”, expresó.

Así, en la antesala del amistoso y con la Bombonera como escenario, Riquelme dejó un mensaje claro: confianza en el plantel, respaldo a las decisiones tomadas y un llamado a la calma en un mercado que, para Boca, todavía no está cerrado pero tampoco necesita acelerarse.