Atención Progresar: ANSES activó los pagos de enero y ya hay fechas confirmadas
ANSES confirmó un trámite obligatorio que define el cobro de un 20% adicional para titulares de la AUH. Paso a paso, fechas clave y requisitos.
Mientras avanza el calendario de pagos de enero y se aplican los aumentos mensuales por movilidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó un trámite clave que puede significar un ingreso extra importante para miles de familias en los primeros meses de 2026. Se trata de la presentación de la Libreta AUH, un requisito obligatorio que permite cobrar el 20% retenido durante todo el año anterior.
La medida alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se vuelve central en un contexto en el que cada peso cuenta. Aunque el trámite existe desde hace años, muchos beneficiarios no lo realizan a tiempo o desconocen que, sin esta gestión, el dinero retenido no se paga automáticamente.
En paralelo, ANSES confirmó que en enero de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 2,47%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, basada en la inflación de dos meses atrás. Sin embargo, el cobro del 20% adicional de la AUH no está ligado al aumento, sino a la presentación de la Libreta.
Qué es la Libreta AUH y por qué define el cobro del 20% retenido
Todos los meses, ANSES paga solo el 80% del monto total de la AUH. El 20% restante se acumula y queda retenido hasta que el titular presenta la Libreta AUH con los datos completos de educación, salud y vacunación de cada niño, niña o adolescente.
La Libreta funciona como una certificación anual que acredita que los menores:
Asisten regularmente a la escuela
Cumplen con los controles de salud
Tienen el calendario de vacunación al día
Una vez presentada y aprobada, ANSES habilita el pago del monto acumulado correspondiente al año anterior, que se cobra en un solo desembolso.
Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH en 2026
Según informó el organismo previsional, el plazo para presentar la Libreta AUH 2025 fue extendido hasta el 31 de marzo de 2026. Esto significa que los titulares tienen tiempo hasta esa fecha para completar el trámite y asegurarse el cobro del 20% retenido.
La presentación se puede realizar:
De forma online, a través de Mi ANSES
Desde la app Mi ANSES
En operativos territoriales
En oficinas de ANSES, sin turno previo
Desde el organismo remarcan que el único formulario válido es el que se genera desde Mi ANSES. Las libretas descargadas por otros medios no son aceptadas.
Cómo generar y presentar la Libreta AUH paso a paso
El trámite fue simplificado y puede hacerse completamente de manera digital. El paso a paso es el siguiente:
Ingresar a Mi ANSES
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También se puede usar la app oficial.
Consultar el estado de la Libreta
Ir a la sección Hijos > Libreta AUH y revisar qué datos faltan completar por cada hijo.
Generar la Libreta
Si hay información pendiente, seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por mail.
Completarla en escuela y centro de salud
Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo a la institución educativa y/o médica para que lo firmen y completen.
Subir la Libreta completa
Sacar una foto clara del formulario, cuidando que:
Se vean las cuatro esquinas
No esté arrugada
No salga borrosa
Pese menos de 3 MB
Esté en formato JPG
Finalizar la presentación
Volver a Mi ANSES, ingresar en Hijos > Libreta AUH y subir la imagen para completar el trámite.