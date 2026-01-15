Atención Progresar: ANSES activó los pagos de enero y ya hay fechas confirmadas

La Libreta funciona como una certificación anual que acredita que los menores:

Asisten regularmente a la escuela

Cumplen con los controles de salud

Tienen el calendario de vacunación al día

Una vez presentada y aprobada, ANSES habilita el pago del monto acumulado correspondiente al año anterior, que se cobra en un solo desembolso.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH en 2026

Según informó el organismo previsional, el plazo para presentar la Libreta AUH 2025 fue extendido hasta el 31 de marzo de 2026. Esto significa que los titulares tienen tiempo hasta esa fecha para completar el trámite y asegurarse el cobro del 20% retenido.

La presentación se puede realizar:

De forma online , a través de Mi ANSES

Desde la app Mi ANSES

En operativos territoriales

En oficinas de ANSES, sin turno previo

Desde el organismo remarcan que el único formulario válido es el que se genera desde Mi ANSES. Las libretas descargadas por otros medios no son aceptadas.

image.png Presentar la Libreta AUH antes de marzo es clave para recibir el beneficio adicional acumulado de 2024. Foto: Internet.

Cómo generar y presentar la Libreta AUH paso a paso

El trámite fue simplificado y puede hacerse completamente de manera digital. El paso a paso es el siguiente: