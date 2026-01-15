Explota la polémica: un exfotógrafo bancó a las denunciantes y Julio Iglesias habló por primera vez

Cabe recordar que la presentación judicial alude a hechos ocurridos en 2021 en propiedades ubicadas en República Dominicana y Bahamas. De acuerdo al escrito, los episodios podrían encuadrarse en delitos vinculados a la “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y vulneraciones a los derechos laborales por la imposición de condiciones abusivas.

Pero el testimonio no terminó allí. El fotógrafo también apuntó contra un aspecto íntimo de la vida del cantante y puso en duda la imagen pública de su relación con Miranda Rijnsburger, su pareja desde hace más de treinta años y madre de cinco de sus hijos. “Julio vive solo y Miranda vive en otro lado. Todo lo que hay es pantalla”, afirmó. Y concluyó con una frase que no pasó inadvertida: “La mala relación que hay con sus hijos, por algo será. Todo eso va a salir ahora”.

Julio Iglesias en Punta Cana con empleadas en la playa

Qué dijo Julio Iglesias al romper el silencio tras las graves denuncias en su contra

Así las cosas, mientras crece el revuelo mediático y se multiplican las versiones en torno a la situación que rodea a Julio Iglesias, en las últimas horas el cantante decidió atender un llamado de la revista ¡HOLA!, aunque con una postura medida y sin profundizar en los hechos. Según consignó el medio, el artista optó por un mensaje breve y cauteloso, al asegurar que “no es para él el momento de hablar”, aunque dejó en claro que esa instancia llegará. En ese sentido, remarcó que “ese momento va a llegar muy pronto”, dando a entender que su silencio actual no será definitivo.

Desde la publicación española ampliaron el tenor de esa comunicación y detallaron que Iglesias se encuentra enfocado en organizar su estrategia antes de hacer declaraciones públicas. “Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”, señalaron desde la revista, en base al intercambio mantenido con el cantante. En la misma línea, insistieron en que el artista confía plenamente en que “la verdad llegará muy pronto e insiste en que todo se aclarará”.

Julio Iglesias

Mientras tanto, el entorno más cercano del histórico intérprete habría optado por un perfil bajo. De acuerdo a lo que se desprende de la información publicada, las personas que lo rodean prefieren evitar cualquier tipo de exposición mediática en esta etapa. Sin embargo, puertas adentro, la postura sería firme: niegan de manera tajante los hechos que se le atribuyen y manifiestan sorpresa frente al escenario que se desató en las últimas semanas.

A ese clima de cautela se sumó el testimonio de un periodista del ciclo español Y ahora Sonsoles, quien aportó detalles sobre el estado de ánimo del artista. Según relató al aire, mantuvo contacto con personas del círculo íntimo de Iglesias, quienes le habrían transmitido la inquietud del cantante ante el impacto público del caso. En ese marco, Julio les habría pedido expresamente que lo mantengan informado sobre lo que se dice de él en España y sobre cómo evoluciona el pulso de la opinión pública.

Así, entre el silencio estratégico, los mensajes reservados y la expectativa por una futura aclaración, el cantante atraviesa horas de tensión mientras todo indica que se estaría preparando para dar su versión cuando considere que sea el momento adecuado.