"NOA": arrancó el rodaje en Buenos Aires de la nueva serie Israelí-Argentina con estrellas de Aliados y Casi Ángeles

Una historia romántica con tintes musicales

En NOA, Kirel interpreta a una joven que, tras mantener una relación a distancia durante meses, decide viajar a Argentina para reencontrarse con su pareja. Sin embargo, el plan no sale como esperaba. En medio de esa incertidumbre emocional aparece Tomy (Bernasconi), un joven argentino que intenta alejarse de su pasado ligado a la música para construir una vida más auténtica.

Entre choques culturales, tensiones familiares y momentos de introspección, la protagonista inicia un proceso de transformación personal que la obliga a repensar quién es y qué quiere. Todo esto bajo el ritmo de una banda sonora pensada para conectar con nuevas audiencias en ambos hemisferios.

Actores locales que enriquecen el relato

La propuesta también destaca por su elenco argentino, que incluye a varios talentos jóvenes del audiovisual local: José Giménez Zapiola "El Purre", quien viene de protagonizar Cromañon, Caro Domenech y Kevsho, ambos conocidos por sus papeles en Entrelazados, además de Bianca Spinello, Mica Suárez, Agus Benavides y Jero Bosio. A este grupo se suma una participación especial que promete sorprender: Gastón Dalmau, recordado por su rol en Casi Ángeles.

Quiénes están detrás de la serie

Detrás del proyecto se encuentran figuras clave de la industria. Yair Dori, pionero en la exportación de contenidos latinoamericanos a Europa y Medio Oriente, vuelve a apostar por una fórmula que conoce bien: historias emocionales con potencial global. En su trayectoria destacan títulos como Rebelde Way y La Lola, así como la distribución internacional de ficciones como Chiquititas o Muñeca Brava.

Por otro lado, FAM Contenidos, productora con base en Argentina, ha logrado posicionarse en el mercado internacional con películas como El Potro: lo mejor del amor y la saga La Corazonada, entre otros títulos que llegaron a plataformas como Netflix y VIX. El equipo creativo está liderado por Fernando Blanco, Alejandro Cacetta y Mili Roque Pitt.

El toque israelí: calidad, expansión y visión global

La otra mitad de esta coproducción israelí-argentina es Sipur, un estudio con sede en Israel que viene ganando terreno en el entretenimiento global. Desde sus oficinas se han impulsado producciones como el drama carcelario Bad Boy (emitido por Netflix), el thriller médico Heart of a Killer, y documentales como We Will Dance Again y The Devil’s Confession: The Lost Eichmann Tapes.

Además, Sipur ha trabajado en contenidos tan diversos como la docuserie Munich '72, el reality show de citas Hungry for Love, y filmes como Oh Canada, dirigido por Paul Schrader. Incluso han producido el documental Are We Good? sobre el comediante Marc Maron, presentado en el festival SXSW.

Con NOA, el estudio da un paso más en su apuesta por contenidos emocionales, con estética moderna y pensados para un mercado cada vez más interconectado.

Noa Kirel: de fenómeno pop a protagonista internacional

La elección de Noa Kirel no es casual. La artista es uno de los rostros más reconocibles del pop israelí y ha logrado trascender fronteras con su música y presencia escénica. Su participación en esta serie no solo suma magnetismo a la pantalla, sino que consolida su incursión en la actuación con un personaje que explora las tensiones entre el deber, el deseo y el arte.

Para Kirel, NOA representa un nuevo desafío creativo que combina sus dos pasiones: la actuación y la música. La serie, que llevará su nombre como título, se perfila como una plataforma clave para su proyección en América Latina.

Agustín Bernasconi: de ídolo teen a coprotagonista

Del lado argentino, Agustín Bernasconi asume un papel que le permite mostrar una nueva faceta como actor dramático. Reconocido por su trayectoria musical y su paso por series juveniles como Aliados y Soy Luna, Bernasconi da vida a un personaje introspectivo, atrapado entre el pasado y las decisiones que marcarán su futuro.

Su química con Kirel y su evolución dentro de la trama serán elementos centrales para el desarrollo de la serie, que buscará conectar con espectadores jóvenes a partir de temas universales como el amor, el desarraigo y la reinvención.

Estreno y expectativas

Aunque la fecha exacta de estreno aún no fue confirmada, se espera que NOA llegue a plataformas durante el segundo semestre de 2025. La serie está diseñada para captar tanto al público argentino como al israelí, y eventualmente podría escalar a otros mercados gracias a su formato ágil, su componente musical y el interés que genera su elenco internacional.