Noche de los Shoppings 2025: dónde y hasta qué hora se podrán comprar los regalos de Navidad

Banco Galicia: los días 15, 16, 22 y 23 ofrecerá 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general. Los clientes Éminent accederán a 30% de descuento, también con 6 cuotas sin interés.

Banco Macro: los días 11 y 12 habrá 20% de descuento sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en todos los centros comerciales.

Banco Provincia: del 20 al 23 brindará 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en los shoppings del AMBA pertenecientes al Grupo IRSA.

ICBC: los días 17 y 18 ofrecerá descuentos que van del 10% sin tope hasta el 40% con tope, además de hasta 6 cuotas sin interés.

Naranja X: los sábados de diciembre habrá 30% de ahorro con Plan Z y hasta 3 cuotas sin interés en Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Del 21 al 24, el beneficio será 30% de descuento, con 3 o 5 cuotas sin interés en shoppings del AMBA y del interior.

Santander: el Súper Miércoles 17 ofreció 10% de descuento en perfumerías, librerías y joyerías adheridas, además de 25% de ahorro sin tope y hasta 9 cuotas sin interés, beneficio que se amplía al 30% para clientes Select.