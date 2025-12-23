Noche de los Shoppings 2025: dónde y hasta qué hora se podrán comprar los regalos de Navidad

Hoy, martes 23 de diciembre, se celebra La Noche de los Shoppings 2025, uno de los eventos comerciales más importantes del año en Argentina, para los que deciden comprar los regalos a último momento.
Este martes regresa una nueva edición de la Noche de los Shoppings, con fuertes promociones, horarios extendidos y propuestas especiales para toda la familia.
Este martes se celebra la Noche de los Shoppings 2025.
Hoy, martes 23 de diciembre, se celebra La Noche de los Shoppings 2025, uno de los eventos comerciales más importantes del año en Argentina, para los que deciden comprar los regalos a último momento.
Los centros comerciales participantes abrieron desde la mañana y extenderán sus horarios hasta las 4 de la mañana, ofreciendo la posibilidad de recorrer tiendas y aprovechar descuentos de hasta 50% en marcas seleccionadas.
Participan 15 shoppings de distintas ciudades del país, entre ellos Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Avellaneda, Alto Comahue, Alto Noa, Alto Palermo, Córdoba Shopping, Distrito Arcos, DOT Baires, Mendoza Shopping, Alto Rosario, Patio Bullrich, Ribera Shopping, Soleil Premium Outlet y Terrazas de Mayo.
Además de los descuentos, hay promociones bancarias muy variadas, con fechas específicas:
Banco Galicia: los días 15, 16, 22 y 23 ofrecerá 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general. Los clientes Éminent accederán a 30% de descuento, también con 6 cuotas sin interés.
Banco Macro: los días 11 y 12 habrá 20% de descuento sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en todos los centros comerciales.
Banco Provincia: del 20 al 23 brindará 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en los shoppings del AMBA pertenecientes al Grupo IRSA.
ICBC: los días 17 y 18 ofrecerá descuentos que van del 10% sin tope hasta el 40% con tope, además de hasta 6 cuotas sin interés.
Naranja X: los sábados de diciembre habrá 30% de ahorro con Plan Z y hasta 3 cuotas sin interés en Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Del 21 al 24, el beneficio será 30% de descuento, con 3 o 5 cuotas sin interés en shoppings del AMBA y del interior.
Santander: el Súper Miércoles 17 ofreció 10% de descuento en perfumerías, librerías y joyerías adheridas, además de 25% de ahorro sin tope y hasta 9 cuotas sin interés, beneficio que se amplía al 30% para clientes Select.
MODO: del 15 al 24 sumará un 10% de descuento adicional a las promociones bancarias, y los días 19 y 20 ofrecerá 20% de ahorro.
Durante la noche, varios shoppings tendrán shows en vivo, talleres navideños, fotos con Papá Noel, experiencias tecnológicas y sorteos, pensados para quienes visiten el evento con familia y amigos. Entre las actividades más destacadas:
Abasto Shopping: shows de cumbia en vivo, talleres navideños y la presencia de Papá Noel hasta el 23 de diciembre.
Alto Avellaneda: fotos con Papá Noel todos los días y horario extendido hasta la medianoche el martes 23.
DOT Baires Shopping: experiencias tecnológicas, fotos con inteligencia artificial y show gratuito de Diego Topa.
Mendoza Shopping: espacio VIP con DJ y degustaciones para usuarios de Appa!.
Soleil Premium Outlet: streaming en vivo, desfiles y propuestas digitales interactivas.