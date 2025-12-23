SUAF de ANSES en enero: montos actualizados, límites de ingresos y cambios clave

Rango 1: $64.131, lo que representa una suba de $2.879 respecto de diciembre.

Rango 2: $43.258, con un aumento de $1.942.

Rango 3: $26.165, con un incremento de $1.175.

Rango 4: $13.498, con una suba de $606.

Estos montos corresponden a trabajadores formales y otros beneficiarios del SUAF cuyos ingresos se encuadran dentro de los límites establecidos por ANSES. El valor que percibe cada familia depende directamente del rango salarial en el que se ubique.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, que se paga sin límite de edad a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización de enero también tendrá un impacto significativo. Los valores estimados quedarían de la siguiente manera:

Rango 1: $208.807, con un incremento de $9.374.

Rango 2: $147.717, con una suba de $6.631.

Rango 3: $93.228, con un aumento de $4.185.

Se trata de uno de los beneficios más sensibles dentro del esquema de asignaciones familiares, ya que busca acompañar los mayores costos que enfrentan los hogares con integrantes con discapacidad.

ANSES_AUH

Nuevos topes de ingresos: un punto clave para seguir cobrando

Además de los montos, enero traerá una actualización de los topes de ingresos que determinan el acceso al SUAF. En este caso, los límites se ajustarán un 2,47%, conforme a la movilidad previsional establecida por el Decreto 274/2024, que también vincula las prestaciones sociales a la evolución de la inflación.

Con esta actualización, los ingresos máximos quedarían establecidos de la siguiente manera:

Tope individual: $2.573.046.

Tope del grupo familiar: $5.146.093.

Estos valores son determinantes para la continuidad del beneficio. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual o si la suma total de ingresos excede el límite general, el derecho a cobrar las asignaciones familiares se pierde de manera automática, sin excepciones.

Quiénes cobran el SUAF y cómo se calcula el beneficio

El Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas -con excepción de los monotributistas sociales-, titulares de la prestación por desempleo, y jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Para la liquidación del beneficio, ANSES toma como referencia el sueldo bruto informado por el empleador, sin aplicar descuentos por aportes jubilatorios, obra social u otras cargas sociales. En base a ese ingreso, el organismo determina el rango correspondiente y el monto mensual a cobrar.

Cambio de titularidad: qué deben saber las madres

Por último, ANSES recuerda que las madres que tienen la tenencia de sus hijos pero no perciben el SUAF pueden solicitar el cambio de titularidad del beneficio. El trámite se realiza mediante el Formulario Madres, es presencial, no requiere sentencia judicial y no implica la transformación del SUAF en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Además, este procedimiento no reemplaza ni modifica la obligación del otro progenitor de cumplir con el pago de la cuota alimentaria, ya que se trata de un mecanismo administrativo destinado únicamente a garantizar que la asignación llegue a quien efectivamente tiene a cargo el cuidado del menor.