Rating: cuánto midió el especial de Navidad de Los Simpsons en lugar de El Chavo del 8
Este sábado, Telefe regresó con la maratón de Los Simpsons en su horario tradicional e hizo más rating que El Chavo del 8. Los números finales.
21 dic 2025, 11:03
Hace casi un mes, en un movimiento inesperado de la grilla de programación, Telefe sacó la clásica maratón de los sábados a la tarde de la familia más exitosa, Los Simpsons.
El fuerte cambio ocurrió el sábado 22 de noviembre, cuando Los Simpsos apenas se emitió entre las 10 y 12, un horario marginal en la medición del rating.
Su histórico bloque entre las 13 y 19:30 fue ocupado por las repeticiones de El chavo del 8, la comedia protagonizada y creada por Chespirito en los años 70.
Pero como el rating del sábado 13 de diciembre fue flojo para El Chavo del 8 (2.8 puntos), desde ayer, Telefe regresó con la maratón y un especial navideño de Los Simpsons y se ubicó entre lo más visto de la tarde.
Con un promedio final de 4.6 puntos de rating y picos de más de 6, el clásico de la familia amarilla reafirmó su vigencia en la actualidad. Por su parte, El chavo del 8 volvió a ocupar la franja horaria de 10:00 a 12:00.
Rating: qué fue lo más visto del sábado 20 de diciembre
Según los datos de la medidoda Kantar Ibope Media, Escape Perfecto II en Telefe obtuvo un promedio final de 5.3puntos de rating y le ganó a La Noche de Mirtha que llegó a los 4.0 puntos, siendo lo mejor de El Trece.
En el resto de las emisoras, los programas más destacados fueron: en América TV, Secretos Verdaderos con Luis Ventura se quedó con el mejor promedio del día en ese canal con 1.1 puntos.
En El Nueve, Implacables marcó 1.2 puntos mientras que en la TV Pública la marca más alta se registró con Automovilismo que promedió 0.3.
En cuanto al promedios del dia de los canales, Telefe ganó el sábado con 4.3 puntos, llevándole 1.5 puntos de diferencia a El Trece (2.8). América TV obtuvo 0.8 puntos, El Nueve también con 0.8. TV Pública registró 0.2 puntos.