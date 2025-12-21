Rating: cuánto midió el especial de Navidad de Los Simpsons en lugar de El Chavo del 8

Con un promedio final de 4.6 puntos de rating y picos de más de 6, el clásico de la familia amarilla reafirmó su vigencia en la actualidad. Por su parte, El chavo del 8 volvió a ocupar la franja horaria de 10:00 a 12:00.

donde vivia el chavo del 8.jpg

Rating: qué fue lo más visto del sábado 20 de diciembre

Según los datos de la medidoda Kantar Ibope Media, Escape Perfecto II en Telefe obtuvo un promedio final de 5.3 puntos de rating y le ganó a La Noche de Mirtha que llegó a los 4.0 puntos, siendo lo mejor de El Trece.

En el resto de las emisoras, los programas más destacados fueron: en América TV, Secretos Verdaderos con Luis Ventura se quedó con el mejor promedio del día en ese canal con 1.1 puntos.

En El Nueve, Implacables marcó 1.2 puntos mientras que en la TV Pública la marca más alta se registró con Automovilismo que promedió 0.3.

En cuanto al promedios del dia de los canales, Telefe ganó el sábado con 4.3 puntos, llevándole 1.5 puntos de diferencia a El Trece (2.8). América TV obtuvo 0.8 puntos, El Nueve también con 0.8. TV Pública registró 0.2 puntos.