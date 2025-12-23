La tierna foto del reencuentro de Rocío Marengo con su bebé antes de Navidad que conmovió a todos

Claramente este 2025 quedará grabado a fuego para Rocío Marengo y Eduardo Fort. Ocurre que tras años de una ardua búsqueda, la pareja pudo concretar su sueño de convertirse en padres de Isidro.
Mientras Isidro continúa en el área de neonatología supervisado por el equipo médico desde su nacimiento, su mamá Rocío Marengo fue a visitarlo a la clínica y compartió con sus seguidores las más emotiva de las postales.
Después de tantos años de búsqueda, la modelo dio a luz a su primer hijo este 3 de diciembre, unas semanas antes de la fecha prevista para el parto, motivo por el cual el bebé quedó internado en el área de neonatología del sanatorio Otamendi y allí permanece todavía.
Y como a Rocío le dieron el alta médica a la semana siguiente, desde ese momento concurre diariamente a la clínica para vivir el día a día de la evolución de su hijo, a quien los médicos le realizan los controles y el seguimiento necesario hasta que esté en condiciones de ir a casa con mamá y papá.
Así las cosas, en las últimas horas Rocío Marengo compartió a través de sus Instagram Stories la más tierna de las fotos que sin duda emocionó a su 1,1 millón de seguidores. Allí se a puede ver con Isidro en brazos, pegadito a su pecho para sentir el calor materno, junto a la cuna de neonatología, rodeada de cables y la aparatología propia del sector.
Junto a la tierna imagen, la pareja de Eduardo Fort escribió a corazón abierto: "¡Nada más lindo que ser tu mamá! ¡Te amo Isi de mi corazón!", e inmediatamente su fandom reaccionó con una catarata de saludos y buenos augurios para que muy pronto Isidro sea dado de alta.
En tanto, minutos después Marengo sumó otra imagen aún más íntima. El pequeño pie derecho del recién nacido que se escapa de una manta color beige con motivos infantiles de conejitos. "¡Patita de mamá!", escribió Marengo junto al nombre de Isidro, lo que hizo que estallaran los más tiernos y cariñosos mensajes de amor para madre e hijo.
Días pasados Rocío Marengo volvió a emocionar a sus seguidores en las redes sociales al compartir una actualización muy esperada sobre la salud de su hijo Isidro. A través de su cuenta de Instagram, la modelo y actriz contó que el bebé dio un paso fundamental en su recuperación, luego de atravesar días delicados tras haber nacido de manera prematura. La noticia generó una ola de alivio y alegría, no solo en su entorno más cercano, sino también entre quienes siguieron con atención cada novedad desde el nacimiento.
Isidro permaneció internado en el área de neonatología, donde recibió los cuidados necesarios y pasó varios días en incubadora. Pero al cabo de dos semanas de su nacimiento, el pequeño fue trasladado a una sala común de neo, una señal alentadora dentro del proceso médico. Este cambio representa un avance clave y marca el inicio de una nueva etapa, mucho más esperanzadora, para la familia.
La propia Marengo fue la encargada de comunicar la novedad mediante una historia que luego quedó fijada en su perfil. Conmovida y orgullosa por el progreso de su hijo, escribió: “¡Isi bebito campeón salió de la incubadora! Ahora está en cunita común. Acá montando guardia”. El mensaje estuvo acompañado por una imagen que capturó la intimidad del momento y rápidamente se llenó de reacciones, mensajes de apoyo y palabras de aliento de parte de sus seguidores.
En esa misma publicación, Rocío también se tomó un espacio para agradecer públicamente a su madre, quien se convirtió en un pilar fundamental durante los días más complejos de la internación. Con un texto cargado de amor y reconocimiento, expresó: “Falta menos. Gracias, ma. Tu ejemplo, tu apoyo incondicional, tu todo me hace más fuerte. Te amo”. La frase dejó en claro el rol clave del acompañamiento familiar en una situación tan sensible.
La imagen que compartió la modelo permitió ver algunos detalles que no pasaron desapercibidos. En la sala, Isidro ya cuenta con una cunita común especialmente preparada para él. Se trata de una cuna tejida a crochet, en tonos suaves y naturales, decorada con pequeños peluches de patos que aportan calidez y ternura a la escena. Un gesto simple, pero cargado de simbolismo, que refleja el cuidado y el amor con el que esperan su pronta recuperación.
El traslado de neonatología a una sala común suele ser un momento muy significativo para las familias que atraviesan un nacimiento prematuro. En este caso, Rocío Marengo decidió compartir ese logro con su comunidad virtual, agradeciendo cada mensaje recibido y dejando en claro que, aunque el camino continúa, el avance de Isidro renueva la esperanza y fortalece el ánimo de cara al esperado regreso a casa.