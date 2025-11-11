Nonpalidece despide el año en La Trastienda: dos noches imperdibles de reggae y emoción

Además, el público podrá revivir la energía del show en el Movistar Arena gracias a su estreno exclusivo en Flow, donde se registró por primera vez el impacto escénico y sonoro de Nonpalidece ante miles de personas.

El documental “Hecho en Jamaica”, también disponible en la plataforma, muestra la experiencia de la banda grabando en los míticos estudios de la isla, ofreciendo una mirada íntima sobre el proceso creativo y técnico detrás de su nuevo disco.

Con más de dos décadas de trayectoria, Nonpalidece reafirma su lugar como referente indiscutido del reggae argentino y promete cerrar el año con dos noches llenas de buena vibra, energía y canciones que ya forman parte del ADN musical del país.