Nonpalidece despide el año en La Trastienda: dos noches imperdibles de reggae y emoción

Nonpalidece se prepara para despedir un 2025 consagratorio con dos shows especiales en La Trastienda, los días 3 y 10 de diciembre, un escenario emblemático para la banda y punto de encuentro con su público porteño.
Será el cierre de un año cargado de hitos: una extensa gira internacional por México, El Salvador y Costa Rica, el lanzamiento de su documental “Hecho en Jamaica” y la presentación de su show en el Movistar Arena, que próximamente se podrá ver en Flow.
Durante las últimas semanas, Nonpalidece llevó su sonido por distintas latitudes, presentándose por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México y con paradas en Monterrey y Guadalajara, donde los fans agotaron las entradas. En Centroamérica, el grupo compartió la esencia del reggae argentino con shows multitudinarios en Costa Rica y El Salvador.
De regreso al país, la banda se presentó en Mendoza y continuará su recorrido por Haedo, Tortuguitas y Mercedes, antes de su gran cierre en La Trastienda, donde repasará sus clásicos y su nuevo material.
Además, el público podrá revivir la energía del show en el Movistar Arena gracias a su estreno exclusivo en Flow, donde se registró por primera vez el impacto escénico y sonoro de Nonpalidece ante miles de personas.
El documental “Hecho en Jamaica”, también disponible en la plataforma, muestra la experiencia de la banda grabando en los míticos estudios de la isla, ofreciendo una mirada íntima sobre el proceso creativo y técnico detrás de su nuevo disco.
Con más de dos décadas de trayectoria, Nonpalidece reafirma su lugar como referente indiscutido del reggae argentino y promete cerrar el año con dos noches llenas de buena vibra, energía y canciones que ya forman parte del ADN musical del país.