Miranda! anunció una nueva fecha en Ferro tras agotar todo en minutos

Pero eso no fue todo: el fenómeno cruzó fronteras cuando Dua Lipa eligió “Tu Misterioso Alguien” para musicalizar su segundo show en el Estadio Monumental. Las redes estallaron y los fans de Miranda! lo celebraron como una confirmación de su alcance internacional.

Luego del éxito rotundo en América y Europa, Miranda! se prepara para cerrar el año con tres noches explosivas de pop: 22 y 23 de noviembre y 20 de diciembre en el Estadio Ferro.

Será el gran final de una gira mundial que reafirmó el poder del pop argentino y el vínculo inquebrantable del dúo con su público.

Los tickets para el nuevo show del 20 de diciembre en Ferro ya están disponibles en mirandaenvivo.com.