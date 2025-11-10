Miranda! anunció una nueva fecha en Ferro tras agotar todo en minutos
Miranda! agotó todo y suma show en Ferro: “Será una fiesta inolvidable". Enterate cómo y dónde comprar entradas.
El furor no se detiene. Ante la impresionante demanda de entradas, Miranda! anunció una nueva función el 20 de diciembre en el Estadio Ferro, un cierre de año perfecto para coronar un 2025 que fue una verdadera locura: nuevo disco, gira internacional, reconocimiento de la crítica y hasta su paso por La Voz Argentina como coaches estelares.
“Nuevo Hotel Miranda!”, su más reciente álbum, marcó una nueva era para el dúo pop más icónico de Latinoamérica. Con una mezcla explosiva de hits, colaboraciones estelares y estética futurista, Ale Sergi y Juliana Gattas revalidan su título de reyes del pop regional.
El pasado 8 de noviembre, Miranda! volvió a hacer historia con el estreno mundial en vivo de su nuevo show en el Claro Arena de Santiago de Chile, un estadio completamente agotado que vibró con coreografías, visuales de alto impacto y el universo pop que solo ellos saben construir.
Durante esa noche inolvidable, el dúo invitó al artista chileno Young Cister para interpretar juntos “Una Loca Historia de Amor”, una de las joyas del nuevo disco.
Pero eso no fue todo: el fenómeno cruzó fronteras cuando Dua Lipa eligió “Tu Misterioso Alguien” para musicalizar su segundo show en el Estadio Monumental. Las redes estallaron y los fans de Miranda! lo celebraron como una confirmación de su alcance internacional.
Luego del éxito rotundo en América y Europa, Miranda! se prepara para cerrar el año con tres noches explosivas de pop: 22 y 23 de noviembre y 20 de diciembre en el Estadio Ferro.
Será el gran final de una gira mundial que reafirmó el poder del pop argentino y el vínculo inquebrantable del dúo con su público.
Los tickets para el nuevo show del 20 de diciembre en Ferro ya están disponibles en mirandaenvivo.com.