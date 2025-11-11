ANSES anuncia un refuerzo de $ 415.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

Pueden acceder:

Trabajadores en relación de dependencia.

Empleados rurales o temporarios.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que cobran a través de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

Titulares de AUH, AUH por Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

Topes de ingresos actualizados

La resolución también actualizó los límites de ingresos del SUAF para el cobro de esta asignación:

Ingreso individual: hasta $2.453.609 .

Ingreso familiar: hasta $4.907.218.

En el caso de quienes perciben AUH, la Ley de los Mil Días establece que el pago corresponde solo si la familia recibió la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE) en el mes en que se dictó la sentencia de adopción. Si no se cobraba ninguno de estos beneficios, no corresponde el pago único.

Cómo tramitar la Asignación por Adopción paso a paso

El trámite puede gestionarse online o de manera presencial:

1. Verificar los datos personales

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijos”, revisar que los datos familiares estén correctos y actualizados.

2. Reunir la documentación

Sentencia judicial firme de adopción.

Partida de nacimiento del niño o niña.

DNI del menor y de los padres o madres adoptantes.

3. Iniciar el trámite

En línea: a través de la opción “Atención Virtual” > “Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción”.

Presencial: solicitando turno previo en cualquier oficina de ANSES del país.

Los pagos se realizan una vez validada la documentación, y el monto se acredita en la cuenta bancaria donde el titular percibe sus asignaciones.

APU de ANSES: por qué el 12 de noviembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos de noviembre. Y en ese sentido, explicó que los beneficiarios de las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) comienzan a recibir sus haberes a partir del día miércoles 12 al 10 de diciembre.

Tipos y montos de APU

En noviembre de 2025, los valores actualizados son los siguientes: