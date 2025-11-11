En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES anuncia un refuerzo de $415.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

Miles de familias podrán acceder a un pago de $415.000 confirmado por ANSES. Enterate si te corresponde y cómo solicitarlo sin turno.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo incremento en las Asignaciones de Pago Único, que incluye la Asignación por Adopción, la de Nacimiento y la de Matrimonio. Desde noviembre de 2025, el monto para quienes adopten un niño o niña asciende a $417.116, según lo establecido en la Resolución 339/2025.

Leé también ANSES confirma cuánto cobrarán AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre con el aumento
ANSES confirma cuánto cobrarán AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre con el aumento

El aumento, equivalente al 2,1%, se aplicó en línea con el ajuste general de la AUH y el SUAF, ambos actualizados según la movilidad previsional atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el beneficio se adapta a la inflación de octubre y busca mantener el poder adquisitivo de las familias beneficiarias.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Adopción de ANSES

La Asignación por Adopción es un pago único que ANSES otorga a las familias que cuentan con una sentencia judicial firme de adopción dictada en Argentina. Para acceder al beneficio, el trámite debe realizarse dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores a la fecha en que se dictó la sentencia.

El beneficio alcanza tanto a titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) como a quienes cobran por el SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares), siempre que cumplan con los requisitos de ingresos.

Pueden acceder:

  • Trabajadores en relación de dependencia.

  • Empleados rurales o temporarios.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

  • Personas que cobran a través de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

  • Titulares de AUH, AUH por Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

Topes de ingresos actualizados

La resolución también actualizó los límites de ingresos del SUAF para el cobro de esta asignación:

  • Ingreso individual: hasta $2.453.609.

  • Ingreso familiar: hasta $4.907.218.

En el caso de quienes perciben AUH, la Ley de los Mil Días establece que el pago corresponde solo si la familia recibió la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE) en el mes en que se dictó la sentencia de adopción. Si no se cobraba ninguno de estos beneficios, no corresponde el pago único.

ANSES_pago

Cómo tramitar la Asignación por Adopción paso a paso

El trámite puede gestionarse online o de manera presencial:

1. Verificar los datos personales

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijos”, revisar que los datos familiares estén correctos y actualizados.

2. Reunir la documentación

  • Sentencia judicial firme de adopción.

  • Partida de nacimiento del niño o niña.

  • DNI del menor y de los padres o madres adoptantes.

3. Iniciar el trámite

  • En línea: a través de la opción “Atención Virtual” > “Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción”.

  • Presencial: solicitando turno previo en cualquier oficina de ANSES del país.

Los pagos se realizan una vez validada la documentación, y el monto se acredita en la cuenta bancaria donde el titular percibe sus asignaciones.

APU de ANSES: por qué el 12 de noviembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos de noviembre. Y en ese sentido, explicó que los beneficiarios de las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) comienzan a recibir sus haberes a partir del día miércoles 12 al 10 de diciembre.

Tipos y montos de APU

En noviembre de 2025, los valores actualizados son los siguientes:

  • Asignación por Nacimiento: $68.323 por cada hijo o hija.

  • Asignación por Matrimonio: $102.311 por cada cónyuge.

  • Asignación por Adopción: $417.115 por evento.

