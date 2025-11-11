Cambio en jubilaciones de ANSES: el Gobierno anunció el nuevo cálculo que determinará los haberes

Jubilados_ANSES

Cómo se calcula el nuevo índice jubilatorio

El indicador combina dos referencias clave del sistema previsional:

RIPTE : la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, que mide la evolución de los sueldos registrados.

Índice de movilidad previsional, previsto en la Ley 27.260 y sus actualizaciones, que refleja los ajustes aplicados al conjunto de las prestaciones del sistema.

Ambos factores se integran en una fórmula única que se publicará trimestralmente, siguiendo la metodología establecida en el Decreto 104/2021 y en la Resolución 3/2021.

La Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Social, será la encargada de elaborar y difundir oficialmente el valor actualizado de este índice.

Por qué es importante este cambio

El nuevo esquema no solo actualiza los salarios utilizados en el cálculo jubilatorio, sino que también busca evitar que la inflación erosione el valor real de los haberes iniciales. En lugar de promediar los últimos sueldos sin corrección, el sistema ajustará los ingresos históricos para reflejar su poder adquisitivo actual.

De esta forma, el índice combinado se convierte en una herramienta clave para mejorar la equidad y la transparencia del régimen previsional argentino, al garantizar que el haber inicial esté más alineado con la trayectoria laboral real de cada trabajador.