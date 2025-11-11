Cambio en jubilaciones de ANSES: el Gobierno anunció el nuevo cálculo que determinará los haberes
La Subsecretaría de Seguridad Social aprobó un mecanismo de actualización trimestral que combinará la evolución salarial y la movilidad previsional.
El Gobierno anunció el nuevo cálculo que determinará los haberes jubilatorios de ANSES (Foto: archivo).
El Gobierno nacional oficializó la creación de un nuevo índice combinado que servirá para determinar los haberes iniciales de los trabajadores que se jubilen a partir de diciembre de 2025. La medida fue dispuesta a través de la Disposición 29/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El nuevo mecanismo reemplaza el sistema vigente hasta noviembre y permitirá actualizar las remuneraciones utilizadas en el cálculo del haber jubilatorio de manera más precisa, considerando la evolución salarial y la situación económica general del país.
Jubilaciones de ANSES: qué cambia con el nuevo índice combinado
El índice comenzará a aplicarse a quienes finalicen su actividad laboral desde el 30 de noviembre o soliciten la jubilación a partir del 1° de diciembre. Según el texto oficial, su actualización será trimestral, lo que busca reflejar con mayor exactitud los cambios en los ingresos reales de los trabajadores.
Esta modificación responde al objetivo de que los futuros jubilados perciban haberes iniciales más acordes con la evolución de los salarios durante su vida activa, ajustando los valores históricos a precios actuales.
Cómo se calcula el nuevo índice jubilatorio
El indicador combina dos referencias clave del sistema previsional:
RIPTE: la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, que mide la evolución de los sueldos registrados.
Índice de movilidad previsional, previsto en la Ley 27.260 y sus actualizaciones, que refleja los ajustes aplicados al conjunto de las prestaciones del sistema.
Ambos factores se integran en una fórmula única que se publicará trimestralmente, siguiendo la metodología establecida en el Decreto 104/2021 y en la Resolución 3/2021.
La Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Social, será la encargada de elaborar y difundir oficialmente el valor actualizado de este índice.
Por qué es importante este cambio
El nuevo esquema no solo actualiza los salarios utilizados en el cálculo jubilatorio, sino que también busca evitar que la inflación erosione el valor real de los haberes iniciales. En lugar de promediar los últimos sueldos sin corrección, el sistema ajustará los ingresos históricos para reflejar su poder adquisitivo actual.
De esta forma, el índice combinado se convierte en una herramienta clave para mejorar la equidad y la transparencia del régimen previsional argentino, al garantizar que el haber inicial esté más alineado con la trayectoria laboral real de cada trabajador.