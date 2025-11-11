La desafiante reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por la China Suárez ante el reencuentro de Icardi con sus hijas

“Dentro de la intimidad fue todo bien, las va a retirar desde el colegio como hizo las otras veces (por Icardi). Ellas no tienen faltas al colegio, solo una falta tienen", precisó Wanda Nara.

Y agregó sobre su presente personal y laboral: "Yo estoy muy contenta, con mucho trabajo. Muy contenta que nos sigan todas las noches en MasterChef, me voy a grabar y salgo muy tarde hoy”.

Ante la consulta sobre qué le parecía que sus hijas compartan tiempo también con la China, Wanda Nara sonrió y dio al instante por terminada la nota. "Chau", alcanzó a decir con picardía mientras Martín Migueles aceleraba al volante de su vehículo.

Desde sus historias de Instagram, la mediática mostró una foto de cómo preparaba las valijas con ropa para que sus hijas pasen unos días en la casa del papá. "Que la pasen hermoso las amo infinito", indicó con emoción para despedirlas.

Embed

El plan de Mauro Icardi para reencontrarse con sus hijas en la Argentina

Se conoció a qué hora está pactado por vía legal el reencuentro de Mauro Icardi con sus dos hijas cuando las retire por el colegio acompañadas por sus abogadas luego de llegar con la China Suárez desde Turquía.

"9 de la mañana tenían que avisar si fueron al colegio por si no les dolía la cabeza o algo por el estilo porque es algo que ya pasó previamente. El colegio avisó que fueron y nadie más que Mauro las puede retirar hoy por orden judicial", indicó Gustavo Méndez en el ciclo La mañana con Moria (El Trece).

Y agregó al respecto: "La hora que Mauro Icardi retirará a sus hijas es a las 2 de la tarde por orden judicial". Mauro Icardi no irá al establecimiento educativo solo sino que estarán además sus dos abogadas y un trabajador social asignado: "Lo hará acompañado por Lara Piro y Elba Marcovecchio y un trabajador social", explicó el periodista.

Lo cierto es que luego el futbolista irá a la casa de los sueños de Wanda en Nordelta donde finalmente podrá estar con sus hijas y también con su pareja la China Suárez, luego de la autorización de la Justicia a que la actriz pueda estar presente en los momentos que comparta él con las pequeñas.