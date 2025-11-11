ANSES actualizó una asignación de $417.000: cómo cobrarla en noviembre

ANSES_pago

Para las familias que perciben la AUH, la Ley de los Mil Días exige haber cobrado esa asignación o la asignación por embarazo en el mes en que se dictó la adopción. Si no se cumple esa condición, no se genera el derecho al cobro único.

El aumento y su relación con otras asignaciones

El nuevo valor de la asignación por adopción refleja un ajuste del 2,08%, en línea con la suba aplicada a la AUH y al resto de las prestaciones familiares del SUAF.

El incremento se enmarca en la movilidad previsional vigente, que actualiza los montos mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto 2026 contempla una posible modificación del sistema de actualización, ya que propone desvincular las asignaciones familiares de la movilidad automática. Si la iniciativa se aprueba en el Congreso, las futuras subas de la AUH, SUAF y demás prestaciones quedarían sujetas a la decisión del Ministerio de Capital Humano.