Nonpalidece tira la casa por la ventana para festejar sus 30 años

En los últimos años, Nonpalidece reafirmó su proyección internacional con "Hecho en Jamaica", el álbum grabado en los históricos estudios Harry J, Anchor Recording Studios y Tuff Gong Studio, cuna de grandes figuras del reggae mundial.

El disco, lanzado en 2024, reunió colaboraciones de artistas de primer nivel como Fito Páez, Fabiana Cantilo, Mykal Rose, Alborosie, Big Youth, Dean Fraser, Brinsley Forde, No Te Va Gustar, Ke Personajes, Natiruts, La Mala Rodríguez, Rally Barrionuevo y Juanse, entre otros.

Ese trabajo también recibió un importante reconocimiento de la industria. Nonpalidece obtuvo el Premio Gardel al Mejor Álbum de Reggae en 2025 por "Hecho en Jamaica", distinción que se sumó al galardón conseguido en 2022 por su disco homónimo. Además, la banda fue protagonista de la portada digital de Rolling Stone Argentina.

Ahora, con tres décadas de historia, Nonpalidece inicia un nuevo capítulo. El recital del 1 de octubre será el puntapié inicial de una gira aniversario que recorrerá Latinoamérica y que buscará celebrar no solo la música de la banda, sino también el vínculo que construyó con miles de seguidores a lo largo de estos 30 años.

Las entradas para este show especial ya se encuentran a la venta, mientras que en las próximas semanas se anunciarán las fechas del resto de la gira aniversario.