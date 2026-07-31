Prime Video anunció su nueva serie "Catedrales", basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro

“Catedrales es una atrapante historia sobre una familia forzada a confrontar una verdad que enterraron hace treinta años, donde la fe, la culpa y la lealtad chocan de formas que cautivarán a la audiencia y generarán conversaciones mucho después de que aparezcan los créditos", señaló Javiera Balmaceda, Head de Originales para América Latina, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios. "Con un excepcional elenco y la audaz visión de las directoras Pepa San Martin y Fabiana Tiscornia, esta serie da vida a la aclamada novela de Claudia Piñeiro y continúa nuestro compromiso de adaptar las voces literarias más atractivas de América Latina a la pantalla".

Foto: Gentileza Prensa.

“Trabajar con el notable material original de Claudia Piñeiro, una escritora que lee muy bien a las sociedades contemporáneas, era un desafío profesional que hace tiempo buscaba poder llevar adelante, junto a los equipos de Prime Video, Underground y Telemundo”, dijo Pablo Culell, productor ejecutivo y showrunner. “Catedrales es una serie que nos habla de una familia chilena detenida alrededor de una ausencia y de una comunidad que se desintegra cuando el silencio le gana a la verdad.”.

Catedrales está dirigida por Fabiana Tiscornia (Cromañón) y Pepa San Martin (Rara) y fue producida por Underground, una división de Telemundo Studios. Tiscornia también se desempeña como productora ejecutiva junto a Pablo Cullel, Sebastián Ortega y Santiago López. La adaptación fue realizada por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada. La serie es parte del compromiso de Prime Video de llevar la aclamada literatura latinoamericana a la pantalla, tras el éxito de La Casa de los Espíritus, basada en la icónica novela de Isabel Allende.