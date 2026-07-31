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Prime Video anunció su nueva serie "Catedrales", basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro

Este thriller dramático de Prime Video cuenta con un destacado elenco encabezado por Alfredo Castro, Ignacia Baeza, Amparo Noguera, Vivianne Dietz, Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi y Paulina García.

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Prime Video anunció su nueva serie Catedrales

Prime Video anunció su nueva serie "Catedrales", basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro. (Foto: Gentileza Prensa)

Prime Video anunció esta semana Catedrales, su nueva serie original chilena basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. El thriller dramático se estrenará este año exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

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Catedrales cuenta, a través de dos líneas temporales, como la profundamente religiosa familia Sardá se enfrenta a la devastadora verdad detrás de un asesinato ocurrido hace treinta años. En 1986, Ana, la hija menor, es encontrada desmembrada y quemada en un terreno baldío. El caso se cierra sin ningún sospechoso y toda la familia acepta el dolor en silencio, excepto Lía, quien se aleja de todo.

En 2018, Lía regresa a Santiago para estar con su padre moribundo, cuyo último deseo es saber qué le pasó a Ana. Entre el pasado y el presente, la serie desentraña una historia atravesada por el extremismo religioso, el amor prohibido y una red de mentiras que terminó por destruirlos a todos.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

La serie está protagonizada por Alfredo Castro (El Club) como Adolfo, Paulina García (Gloria) como Dolores, Octavia Bernasconi (Los Casablanca) como Ana, Ignacia Baeza (Limpia) y Vivianne Dietz (Vencer o Morir) como Lía, Amparo Noguera (La Casa de los Espíritus) y Paula Luschinger (La Jauría) como Carmen, Clemente Rodriguez (La Jauría) como Mateo, Marcelo Alonso (La Casa de los Espíritus) y Giordano Rossi (La Jauría) como Julián, Pablo Cerda (Pacto de Sangre) y Camilo Rojas como Elmer, Muriel Santa Ana (Cromañon) y Carolina Koppellioff (Cromañon) como Marcela, Rodrigo Walker (Secretos de Familia) y Paulo Brunetti (Papá x Dos) como Andrés, Eduardo Miglionico (El Hipnotizador) como el Padre Manuel y Geraldine Neary (La Jauría) como Ángela.

“Catedrales es una atrapante historia sobre una familia forzada a confrontar una verdad que enterraron hace treinta años, donde la fe, la culpa y la lealtad chocan de formas que cautivarán a la audiencia y generarán conversaciones mucho después de que aparezcan los créditos", señaló Javiera Balmaceda, Head de Originales para América Latina, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios. "Con un excepcional elenco y la audaz visión de las directoras Pepa San Martin y Fabiana Tiscornia, esta serie da vida a la aclamada novela de Claudia Piñeiro y continúa nuestro compromiso de adaptar las voces literarias más atractivas de América Latina a la pantalla".

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

“Trabajar con el notable material original de Claudia Piñeiro, una escritora que lee muy bien a las sociedades contemporáneas, era un desafío profesional que hace tiempo buscaba poder llevar adelante, junto a los equipos de Prime Video, Underground y Telemundo”, dijo Pablo Culell, productor ejecutivo y showrunner. “Catedrales es una serie que nos habla de una familia chilena detenida alrededor de una ausencia y de una comunidad que se desintegra cuando el silencio le gana a la verdad.”.

Catedrales está dirigida por Fabiana Tiscornia (Cromañón) y Pepa San Martin (Rara) y fue producida por Underground, una división de Telemundo Studios. Tiscornia también se desempeña como productora ejecutiva junto a Pablo Cullel, Sebastián Ortega y Santiago López. La adaptación fue realizada por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada. La serie es parte del compromiso de Prime Video de llevar la aclamada literatura latinoamericana a la pantalla, tras el éxito de La Casa de los Espíritus, basada en la icónica novela de Isabel Allende.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

En pocas palabras

  • Prime Video anuncia su nueva serie original chilena "Catedrales", basada en la novela de Claudia Piñeiro.
  • La trama de thriller dramático sigue a la familia Sardá mientras desvela un asesinato ocurrido hace treinta años.
  • La serie, protagonizada por un elenco destacado, se estrenará este año en más de 240 países.
Resumen generado por Thinkindot AI
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