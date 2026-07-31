El incómodo momento de Daniela Celis con Fabián Cubero que terminó con una chicana a Mica Viciconte

Ante semejante confesión, Mica consideró que no había motivos para tanta preocupación y sostuvo que lo más natural era simplemente saludarlo. Daniela, por su parte, explicó cómo fue finalmente el encuentro: “Si, lo saludé porque soy copada. No le beboteé, pero lo saludé como soy yo”.

Lejos de dejar pasar la situación, Celis aprovechó el momento para hacer un particular pedido a la producción del ciclo. Mirando hacia ese sector, planteó: “Como condición cuando venga un participante nuevo, tienen que avisar ‘mirá, Dani habla beboteando, no es que se está beboteando”.

Daniela Celis trató de "tóxica" a Mica Viciconte

La conversación continuó cuando Mica Viciconte quiso conocer más detalles sobre aquel saludo. La conductora le preguntó a su compañera cómo había sido exactamente el encuentro con Fabián Cubero, y Daniela reconstruyó la escena: “Estaba saliendo, él estaba acá y yo dije ‘me hago la bol... si no me ve, no me ve’. Pero me saludó y le dije ‘hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Todo bien?”.

Después de escucharla, Mica descartó cualquier interpretación extraña y consideró que ese comportamiento no había tenido nada de provocador. “Ahí no es beboteo, hablaste simpática. Está bien”, aseguró, dejando en claro que no había visto un problema en la actitud de Daniela.

Pero la ex Gran Hermano todavía tenía otra duda dando vueltas. Según contó, incluso llegó a pensar dos veces antes de tener un gesto de cercanía durante el saludo. “Y después dudé de la manito en el hombro. Dije Ay, ¿y si después le cuenta a Mica que le puse la manito en el hombro?”.

En ese punto, Viciconte explicó cuáles son los gestos físicos que le generan incomodidad. “La mano en el hombro no me jode. No me gustan, en general, la mano en la cabeza ni la cintura. No me gusta que me toquen”, señaló. Y agregó: “Si tienen pareja, yo soy mucho más respetuosa... Siento como que hay que marcar...”.

La respuesta provocó otra ocurrencia de Daniela Celis, quien justificó sus recaudos con una particular comparación: “Por eso me inhibí. Aparte, la pareja eras vos, no una pareja normal”.

Finalmente, Mica Viciconte buscó despejar cualquier sospecha y afirmó: “Yo no soy celosa”. Sin embargo, Daniela no dejó pasar la oportunidad para cerrar el intercambio con una picante definición que desató las risas en el estudio: “No, sos tóxica que es peor”.