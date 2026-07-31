Ni vinagre ni bicarbonato: la forma IDEAL para limpiar la pava eléctrica y sacar el sarro

El método que permitirá remover el sarro sin vinagre

El ácido cítrico es un compuesto que está presente de manera natural en frutas como el limón. En este caso, se utiliza en polvo y se disuelve en agua para ayudar a aflojar los depósitos minerales que quedaron adheridos en el interior de la pava eléctrica.

El procedimiento se basa en combinar el producto con agua y llevar la preparación a ebullición. Después, será necesario dejarla actuar durante unos minutos para facilitar el desprendimiento de los residuos.

Una de las razones por las que este método resulta atractivo es que no requiere productos de limpieza específicos ni costosos. Además, según el procedimiento indicado, tampoco deja el olor intenso que puede quedar después de utilizar otros métodos caseros.

La limpieza también permitirá llegar a las zonas internas donde el sarro suele acumularse con el uso cotidiano.

Qué necesitás para limpiar la pava eléctrica

Para realizar el procedimiento serán necesarios pocos elementos. La preparación indicada utiliza:

1 o 2 cucharadas de ácido cítrico en polvo.

500 mililitros de agua.

Un paño limpio para limpiar la parte exterior.

Agua limpia para realizar el enjuague final.

La cantidad de ácido cítrico deberá incorporarse al agua antes de poner en funcionamiento la pava. El objetivo será conseguir una preparación que entre en contacto con las zonas donde se observaron los depósitos de sarro.

No será necesario utilizar bicarbonato ni vinagre para llevar adelante este procedimiento.

Paso a paso para eliminar el sarro

El primer paso consistirá en llenar la pava eléctrica con agua. La cantidad deberá ser suficiente para cubrir las zonas interiores donde se observe la acumulación de sarro.

Después, habrá que agregar entre una y dos cucharadas de ácido cítrico en polvo. La mezcla deberá revolverse suavemente para favorecer su disolución.

Una vez preparada la solución, será momento de encender la pava y permitir que el agua llegue al punto de ebullición.

Cuando el agua haya hervido, habrá que apagar el electrodoméstico y dejar que la preparación actúe durante aproximadamente 20 o 30 minutos.

Durante ese tiempo, el ácido cítrico ayudará a aflojar los depósitos minerales que quedaron adheridos en el interior.

Cumplido el tiempo de espera, habrá que vaciar completamente el contenido de la pava. Después será necesario enjuagar varias veces con agua limpia para retirar los restos de la preparación y de los residuos desprendidos.

Como último paso, se recomienda volver a hervir agua y descartarla antes de utilizar nuevamente el electrodoméstico.

Por qué el ácido cítrico ayuda contra el sarro

El funcionamiento del método está relacionado con la capacidad del ácido cítrico para ayudar a disolver depósitos minerales. Entre estos residuos se encuentra el carbonato de calcio, señalado como uno de los principales componentes del sarro.

Cuando el ácido cítrico entra en contacto con estos depósitos, favorece su disolución y facilita que los residuos se desprendan de las superficies internas.

Por ese motivo, el procedimiento permitirá recuperar parte de la limpieza del interior de la pava sin recurrir a productos específicos para eliminar sarro.

El ácido cítrico también es un compuesto utilizado habitualmente en alimentos, una característica que hizo que muchas personas lo consideren una alternativa para distintas tareas de limpieza doméstica.

Qué hacer después de eliminar los residuos

Una vez finalizado el procedimiento, el enjuague será una parte fundamental de la limpieza. La pava deberá vaciarse y enjuagarse varias veces con agua limpia.

Después será conveniente realizar un nuevo hervor únicamente con agua y descartarla antes de preparar bebidas o utilizar nuevamente el electrodoméstico.

Este último paso permitirá completar la limpieza y retirar los posibles restos de la preparación utilizada para eliminar el sarro.

Para la parte exterior, bastará con utilizar un paño limpio, prestando atención a las zonas donde puedan quedar manchas o residuos.

Cómo evitar que el sarro vuelva a acumularse

Eliminar los depósitos minerales permitirá recuperar la limpieza del interior, pero algunos hábitos cotidianos ayudarán a reducir su nueva aparición.

Uno de ellos será vaciar el agua que quede en la pava después de cada uso. Dejar líquido acumulado durante muchas horas favorecerá que los residuos permanezcan en contacto con las superficies internas.

También será importante realizar limpiezas periódicas, especialmente cuando la pava eléctrica se utilice todos los días.

Otro recurso mencionado para reducir la formación de sarro será utilizar agua filtrada cuando el agua de red de la zona tenga una elevada concentración de minerales.

Además, mantener seca la parte exterior ayudará a evitar la aparición de manchas y la acumulación de residuos.