Avanza la investigación contra Guillermo Tofoni y Foster Gillett por presunto lavado de dinero

No obstante, los investigadores analizan operaciones que, de acuerdo con la información incorporada al expediente, habrían implicado movimientos cercanos a los 30 millones de dólares entre pases de jugadores concretados y negociaciones que finalmente no prosperaron.

En ese marco, la Fiscalía puso bajo la lupa distintas gestiones relacionadas con los futbolistas Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi. Tanto los jugadores como sus representantes ya habían sido convocados a declarar meses atrás para aportar información sobre las condiciones en las que se desarrollaron esas tratativas.

Otra de las líneas de investigación apunta al vínculo contractual entre Foster Gillett y el club uruguayo Rampla Juniors. Los investigadores intentan determinar si esa relación pudo haber formado parte de un esquema internacional que involucrara operaciones entre Uruguay, Argentina y Europa para canalizar fondos mediante el mercado de transferencias.

Mientras la causa continúa en etapa de instrucción, también quedó incorporado al expediente un dato reciente: el empresario Carlos Anacleto confirmó públicamente que mantuvo una reunión con Gillett, un elemento que ahora forma parte del conjunto de información que analiza la Fiscalía.

Por el momento, el proceso se encuentra en plena recolección de pruebas y no existen resoluciones sobre el fondo de la causa.