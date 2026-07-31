En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
lavado de dinero
Fútbol
Justicia

Avanza la investigación contra Guillermo Tofoni y Foster Gillett por presunto lavado de dinero

La Justicia los imputó en una causa que analiza movimientos de fondos vinculados al mercado de pases y acuerdos con clubes de Argentina y Uruguay. La Fiscalía ya pidió documentación y la AFA podría presentarse el lunes como querellante.

Banner Seguinos en google DESK
Los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni (Foto: archivo).

Los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni (Foto: archivo).

La investigación judicial sobre las operaciones de Foster Gillett y Guillermo Tofoni sumó un nuevo capítulo. Ambos fueron imputados en una causa que tramita en el fuero Penal Económico y que busca establecer si existieron maniobras de lavado de dinero vinculadas con transferencias de futbolistas y negocios desarrollados a través de distintas sociedades. En tanto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría presentarse como querellante en esta causa contra Tofoni.

Leé también La Justicia paraguaya volvió a otorgarle prisión domiciliaria a Edgardo Kueider
El exsenador argentino y su pareja, Iara Guinsel, quedaron bajo arresto domiciliario en una causa por presunto lavado de activos. (Foto: archivo)

El expediente está bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 3, encabezada por el fiscal Emilio Guerberoff, quien ordenó las primeras medidas de prueba para reconstruir el circuito financiero detrás de las operaciones investigadas.

Entre las actuaciones iniciales se incluyeron pedidos de información dirigidos a Estudiantes de La Plata y a otras instituciones deportivas, con el objetivo de reunir documentación sobre transferencias, negociaciones y movimientos de dinero relacionados con el grupo empresario. La pesquisa también alcanza a las compañías Grupo Gillett y World Eleven, que aparecen vinculadas a los imputados.

El desembarco de Gillett en el fútbol argentino se produjo de la mano de Guillermo Tofoni, con Estudiantes como principal plataforma. En ese momento se anunció un ambicioso plan de inversión cercano a los 150 millones de dólares para el club platense, aunque ese proyecto nunca llegó a concretarse.

No obstante, los investigadores analizan operaciones que, de acuerdo con la información incorporada al expediente, habrían implicado movimientos cercanos a los 30 millones de dólares entre pases de jugadores concretados y negociaciones que finalmente no prosperaron.

En ese marco, la Fiscalía puso bajo la lupa distintas gestiones relacionadas con los futbolistas Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi. Tanto los jugadores como sus representantes ya habían sido convocados a declarar meses atrás para aportar información sobre las condiciones en las que se desarrollaron esas tratativas.

Otra de las líneas de investigación apunta al vínculo contractual entre Foster Gillett y el club uruguayo Rampla Juniors. Los investigadores intentan determinar si esa relación pudo haber formado parte de un esquema internacional que involucrara operaciones entre Uruguay, Argentina y Europa para canalizar fondos mediante el mercado de transferencias.

Mientras la causa continúa en etapa de instrucción, también quedó incorporado al expediente un dato reciente: el empresario Carlos Anacleto confirmó públicamente que mantuvo una reunión con Gillett, un elemento que ahora forma parte del conjunto de información que analiza la Fiscalía.

Por el momento, el proceso se encuentra en plena recolección de pruebas y no existen resoluciones sobre el fondo de la causa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
lavado de dinero Fútbol justicia
Notas relacionadas
Alerta naranja por tormentas: para qué hora se esperan intensas lluvias y fuertes ráfagas
Heroico rescate: una patrulla municipal le salvó la vida a un bebé de un año que se estaba ahogando
Cómo fue el duro rescate de los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero que se estrelló en San Juan

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar