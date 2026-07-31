Impactante final de una persecución tras el robo del auto a un excombatiente de Malvinas

Pocos minutos después llegaron los efectivos policiales que participaban de la persecución. Los agentes redujeron al sospechoso, quien había quedado atrapado dentro del vehículo siniestrado, y lo detuvieron. Debido a las heridas que sufrió durante el accidente, fue trasladado en ambulancia.

El relato del dueño del auto chocado

Osvaldo, el dueño del Peugeot chocado dijo en A24: "Esto me arruinó, me puse muy mal y me da mucha impotencia". Además, agregó: "Para viajar se me complica y el mes que viene salgo de vacaciones y esto me mata, no sé que voy a hacer, buscaré un abogado".

"Salgo a las 5 de la mañana en auto para el trabajo, pero ahora voy a tener que salir una hora antes", dijo y sostuvo que "en el barrio nunca tuve problemas y ahora vienen a pasar esto, por suerte no había chicos que siempre están en la calle".

El ladrón fue detenido tras un raid que terminó con un impactante vuelco en Villa Centenario. (Foto: captura)

En tanto, aclaró: "Llegué una hora antes del choque, si me enganchaba antes era una tragedia. Era un solo pibe que chocó, tendría unos 20 años, ese es el que quedó detenido, otro se escapó en una moto", sostuvo el damnificado secundario del hecho.

Los vehículos dañados y el robo al excombatiente

Como consecuencia del impacto, el Peugeot 206, perteneciente a Osvaldo, un vecino de unos 30 años, quedó prácticamente destruido. En tanto, la camioneta Peugeot sufrió daños menores en uno de sus laterales.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, minutos antes de la persecución el delincuente había robado el Toyota Etios a Antonio De Luca, un excombatiente de la Guerra de Malvinas, en la intersección de Frías y Andes, ubicada a pocas cuadras del lugar donde terminó la fuga. La rápida intervención policial permitió iniciar la persecución y capturar al sospechoso tras el espectacular vuelco.