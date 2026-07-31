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Impactante final de una persecución tras el robo del auto a un excombatiente de Malvinas

El ladrón fue detenido tras un raid que terminó con un impactante vuelco en Villa Centenario, en Lomas de Zamora. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

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El delincuente era perseguido por la Policía cuando impactó contra un auto estacionado. Terminó detenido. (Foto: captura) 

El delincuente era perseguido por la Policía cuando impactó contra un auto estacionado. Terminó detenido. (Foto: captura) 

Un hombre fue detenido tras una persecución policial que terminó con un violento choque y un vuelco en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. El hecho se generó luego de haber robado el auto de un excombatiente de Malvinas.

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en la esquina de Donizetti y Las Heras, donde el sospechoso perdió el control del vehículo mientras intentaba escapar de la Policía. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Las imágenes muestran al Toyota Etios modelo 2018, propiedad del exveterano de guerra Antonio De Luca, circulando a alta velocidad mientras era perseguido por un patrullero.

En plena fuga, el delincuente impactó de lleno contra un Peugeot 206 que estaba estacionado. La violencia del choque provocó que el vehículo robado diera varios tumbos y, durante el vuelco, también golpeara a una camioneta Peugeot estacionada en la misma cuadra. Finalmente, el Toyota terminó completamente volcado en medio de la calle.

Pocos minutos después llegaron los efectivos policiales que participaban de la persecución. Los agentes redujeron al sospechoso, quien había quedado atrapado dentro del vehículo siniestrado, y lo detuvieron. Debido a las heridas que sufrió durante el accidente, fue trasladado en ambulancia.

El relato del dueño del auto chocado

Osvaldo, el dueño del Peugeot chocado dijo en A24: "Esto me arruinó, me puse muy mal y me da mucha impotencia". Además, agregó: "Para viajar se me complica y el mes que viene salgo de vacaciones y esto me mata, no sé que voy a hacer, buscaré un abogado".

"Salgo a las 5 de la mañana en auto para el trabajo, pero ahora voy a tener que salir una hora antes", dijo y sostuvo que "en el barrio nunca tuve problemas y ahora vienen a pasar esto, por suerte no había chicos que siempre están en la calle".

El ladrón fue detenido tras un raid que terminó con un impactante vuelco en Villa Centenario. (Foto: captura)

El ladrón fue detenido tras un raid que terminó con un impactante vuelco en Villa Centenario. (Foto: captura)

En tanto, aclaró: "Llegué una hora antes del choque, si me enganchaba antes era una tragedia. Era un solo pibe que chocó, tendría unos 20 años, ese es el que quedó detenido, otro se escapó en una moto", sostuvo el damnificado secundario del hecho.

Los vehículos dañados y el robo al excombatiente

Como consecuencia del impacto, el Peugeot 206, perteneciente a Osvaldo, un vecino de unos 30 años, quedó prácticamente destruido. En tanto, la camioneta Peugeot sufrió daños menores en uno de sus laterales.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, minutos antes de la persecución el delincuente había robado el Toyota Etios a Antonio De Luca, un excombatiente de la Guerra de Malvinas, en la intersección de Frías y Andes, ubicada a pocas cuadras del lugar donde terminó la fuga. La rápida intervención policial permitió iniciar la persecución y capturar al sospechoso tras el espectacular vuelco.

En pocas palabras

  • Persecución y Vuelco: Un delincuente fue detenido tras una persecución policial que terminó en un violento vuelco en Lomas de Zamora.
  • Robo a Excombatiente: El hecho ocurrió luego de que el ladrón robara el auto de un excombatiente de Malvinas, Antonio De Luca.
  • Daños y Detención: El impacto destruyó un Peugeot 206 estacionado y el Toyota Etios robado terminó volcado; el sospechoso fue detenido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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