Nueva estafa virtual que con un solo clic puede vaciar tu cuenta bancaria en segundos

Aunque algunos correos fraudulentos presentan errores mínimos de ortografía o puntuación, las plantillas usadas por los estafadores son casi idénticas, buscando dar una apariencia legítima y generar confianza.

Para reforzar la seguridad, es fundamental mantener actualizado el sistema operativo y contar con un buen antivirus, ya que esto ayuda a detectar y bloquear amenazas antes de que causen daño.

Además, estas estafas están en constante evolución, por lo que es importante mantenerse informado y siempre desconfiar de mensajes no solicitados que pidan acciones rápidas o información personal.

Estafas virtuales: qué hacer para no caer en la trampa