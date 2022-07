OnlyFans: fue conejita de Playboy, ganó 5 millones de dólares con sus fotos hot y quiere comprar un club de fútbol chileno

Sin embargo, la iniciativa de Daniella encontró un obstáculo inesperado. El propio presidente del club dijo que la institución no está en venta.

“No existe ninguna opción de que la familia Abumohor (actuales dueños) se siente a conversar con ella, porque los ha tratado pésimo en redes sociales y en varias oportunidades”, explicaron dirigentes del club en diálogo con Redgol. Además, explicaron que si su pretensión es seria, aún le falta juntar varios millones: “Al club no se le ha puesto una tasación, quizás puede estar cercano a los 10 millones de dólares”, expresó.

Pero Chávez no se dio por aludida y sigue firme en su sueño. "Quizás les molesta que una hincha pueda ser dueña de un club. Llegaremos a la meta”, dijo sin apuntar al dueño del club.

Daniela Chavez.webp

Para acceder a las fotos y videos que publica Daniella hay que pagar una suscripción de US$ 19,90 por mes. Pero además, los usuarios pueden pedir contenido privado y arreglar un precio con la propia protagonista.

Chávez mostró que es una entendida en materia futbolística e incluso ha comentado que le gustan los directores técnicos de la escuela de Marcelo Bielsa, que dejó una enorme huella en Chile. En redes sociales, Chávez ha defendido a Eduardo Berizzo, discípulo de Bielsa y ex DT de O´Higgins.

Daniella Chavez 2.jpeg

Y soporta las críticas de quienes la acusan de no entender de fútbol. "Todos los hombres que me dicen que use el cerebro, Que me insultan y me tratan de Prostituta por tener Onlyfans y ganar dinero con mis fotos, Tanto que usan su cerebro y los veo suplicando Bonos, no llegan a fin de mes y están endeudados, Quizás les duele su poca masculinidad!", escribió en sus redes sociales.

Daniella Chávez y su relación con Cristiano Ronaldo

Daniella Chavez 1.jpeg

Fue un rumor bastante extendido pero nunca confirmado. Se dijo que Daniella Chávez y Cristiano Ronaldo habían tenido una relación, pero ella misma salió a desmentirlo. “A Cristiano lo conozco pero nunca tuve nada con él. He compartido los mismos lugares y espacios pero es como una simple fantasía. Salí por unos mails que Cristiano envió y en ellos estaba mi nombre. Ahí se enredó todo”. La chilena culpó de los emails a la ex pareja del portugués Irina Shayk.