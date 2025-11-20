Pánico total: El lugar por donde ingresaron los ladrones a casa de Valeria Mazza
Se conocieron detalles de cómo ingresaron los delincuentes y el detalle inesperado que les arruinó el plan. Enterate.
Valeria Mazza está acostumbrada a ser noticia por desfiles internacionales, alfombras rojas y su éxito televisivo. Pero esta vez, su nombre terminó en los titulares por un episodio que sacudió a toda su familia: cinco delincuentes lograron ingresar a su casa en un hecho que dejó miedo, tensión y gritos en una de las zonas más exclusivas del país.
Todo ocurrió este miércoles, aunque los detalles recién comenzaron a trascender en la mañana del jueves. Según la información difundida, cuatro jóvenes saltaron los muros de la casa de la propiedad que comparten Valeria Mazza y Alejandro Gravier por los fondos de la casa, listos para avanzar. Mientras, uno de ellos tocaba la puerta para ofrecer servicios de cortar el pasto.
En ese momento, Taína Gravier, la hija del matrimonio, estaba junto con una amiga cuando se aparecieron los delicuentes en su habitación. Vio la escena y comenzó a gritar desesperada, alertando a todos: se escondió en una habitación y sus gritos provocaron que los intrusos se dieran a la fuga. El caos duró apenas segundos, pero fue suficiente para instalar el terror dentro de la mansión.
Los ladrones escaparon corriendo y, en la desesperación, abandonaron una mochila con la que esperaban concretar el robo, por lo que finalmente no lograron llevarse nada. Sin embargo, el susto y el shock quedaron instalados en toda la familia.
El fiscal Patricio Ferrari se presentó en la propiedad y comenzó las pericias. En las próximas horas podría solicitar registro de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los delincuentes que saltaron el cerco, merodearon la casa y pusieron en vilo a toda la familia Mazza-Gravier.
La palabra de Alejandro Gravier en diálogo con Desayuno Americano, el empresario confirmó el episodio y llevó tranquilidad llevó tranquilidad contandoque están bien y que contuvieron a Taina. “Ojalá estas cosas sirvan para que se solucionen.”
Se cree que podría tratarse de "la banda del millón", unos delicuentes menores de edad, que se manejan con presos dentro de cárceles, y que hace pocos días asaltaron y mataron a una jubilada en su casa cerca de la casa de Mazza.