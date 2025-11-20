Pánico total: El lugar por donde ingresaron los ladrones a casa de Valeria Mazza

valeria2

El fiscal Patricio Ferrari se presentó en la propiedad y comenzó las pericias. En las próximas horas podría solicitar registro de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los delincuentes que saltaron el cerco, merodearon la casa y pusieron en vilo a toda la familia Mazza-Gravier.

La palabra de Alejandro Gravier en diálogo con Desayuno Americano, el empresario confirmó el episodio y llevó tranquilidad llevó tranquilidad contandoque están bien y que contuvieron a Taina. “Ojalá estas cosas sirvan para que se solucionen.”

Se cree que podría tratarse de "la banda del millón", unos delicuentes menores de edad, que se manejan con presos dentro de cárceles, y que hace pocos días asaltaron y mataron a una jubilada en su casa cerca de la casa de Mazza.}