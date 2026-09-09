Top 10 Netflix Argentina: estas son las películas que dominaron la semana y hay una sorpresa en la cima

Estas fueron las películas que ocuparon los primeros diez lugares:

1. Susurran tu nombre

La película que llegó al primer puesto presentó una historia marcada por una desaparición. Un viudo quedó atravesado por la pérdida de su hijo y decidió recurrir a alguien con quien mantenía una relación compleja: su propio padre.

El hombre al que acudió no fue una figura cualquiera. Se trató de un detective retirado que, años atrás, había encarcelado a un asesino serial relacionado con el nuevo caso.

Ese punto de partida convirtió a Susurran tu nombre en una historia construida sobre dos tensiones al mismo tiempo. Por un lado, apareció la urgencia por encontrar al hijo desaparecido. Por el otro, volvió a escena un pasado familiar que no estaba resuelto.

La conexión entre el caso actual y un criminal detenido años antes sumó una dimensión adicional. La investigación no quedó limitada al presente, sino que obligó a revisar hechos que parecían cerrados.

Ese cruce entre drama familiar e investigación criminal fue suficiente para colocar a la película en lo más alto del ranking semanal.

2. Una mujer sin pasado

El segundo puesto quedó en manos de una historia centrada en la identidad. La protagonista sufrió amnesia y, al descubrir que tenía una familia y un imperio logístico, decidió regresar a un pasado privilegiado que ya no recordaba por completo.

El regreso planteó una pregunta que sostuvo toda la premisa: si aquella vida parecía perfecta, ¿por qué la había abandonado?

La película se apoyó en esa contradicción. La protagonista debió reencontrarse con una realidad que, desde afuera, podía parecer ideal, pero que contenía motivos suficientes como para haberla llevado a alejarse.

La búsqueda de respuestas se convirtió así en el motor del relato. La memoria, la familia y el pasado se cruzaron en una trama que avanzó a partir de lo que la protagonista ignoraba sobre sí misma.

3. Gandhari

En el tercer lugar apareció Gandhari, una película que presentó a una madre atravesada por una doble tragedia. Durante un secuestro, perdió la vista y también a su hija.

A partir de ese momento, decidió intervenir por su cuenta para encontrar a los responsables.

La historia se sostuvo sobre esa transformación. La protagonista pasó de ser víctima de una situación extrema a tomar la decisión de actuar.

El secuestro funcionó como punto de quiebre y el objetivo posterior quedó definido con claridad: atrapar a quienes provocaron la pérdida de su hija.

El conflicto familiar, el dolor y la búsqueda de justicia marcaron una propuesta que consiguió instalarse entre las tres películas más vistas de la semana.

4. En la tormenta

El cuarto puesto ofreció un cambio de escenario. En la tormenta planteó una amenaza directa y con tiempo limitado: un tornado estaba a apenas 13 minutos de golpear a un pequeño pueblo.

La noticia alteró por completo la vida de sus habitantes.

La película presentó una situación en la que cada minuto resultó determinante. Frente a la llegada del fenómeno, los vecinos debieron reaccionar, reorganizarse y apoyarse entre sí para intentar sobrevivir.

La amenaza no dependió de un criminal ni de un misterio familiar. En este caso, el peligro fue inmediato y natural.

La tensión surgió precisamente de ese plazo reducido. Trece minutos separaron a los personajes de un escenario devastador y los obligaron a tomar decisiones bajo presión.

5. Abigail

La quinta película del ranking comenzó con un secuestro, pero rápidamente puso en duda quién controlaba realmente la situación.

Una banda criminal secuestró a una joven bailarina y decidió esconderse en una vieja mansión.

Sin embargo, a medida que avanzó la noche, apareció una pregunta que modificó por completo la lectura del conflicto: ¿quién tenía atrapado a quién?

Ese giro en la premisa convirtió a Abigail en una de las historias más llamativas del listado. Lo que comenzó como un delito aparentemente planificado se transformó en un escenario donde los propios secuestradores dejaron de tener el dominio que creían poseer.

La vieja mansión funcionó como espacio cerrado para una situación que fue aumentando en tensión con el paso de las horas.

6. The Alto Knights: Mafia y poder

El sexto lugar fue para una historia atravesada por el crimen organizado y la lucha por el control.

Tras sobrevivir a un ataque de su antiguo aliado, Vito Genovese, el jefe de la mafia Frank Costello intentó retirarse.

Pero el plan no resultó sencillo. El hambre de poder de Genovese impulsó una lucha mortal y volvió imposible una salida tranquila.

The Alto Knights: Mafia y poder se apoyó en ese enfrentamiento entre dos figuras que habían compartido un vínculo previo y terminaron enfrentadas.

El intento de abandonar ese mundo chocó con una disputa en la que el poder volvió a ocupar el centro de la historia.

El resultado fue una trama de mafia, traición y supervivencia que logró mantenerse dentro de las películas más vistas.

7. Un sueño posible

El séptimo puesto cambió otra vez de registro.

Un sueño posible presentó la historia de un chico sin hogar que fue adoptado por una mujer decidida y su familia adinerada.

A partir de ese vínculo, el joven consiguió avanzar y alcanzar el éxito dentro y fuera de la cancha.

La película se diferenció de buena parte del resto del Top 10 porque su eje no estuvo puesto en un secuestro, un crimen o una amenaza inmediata.

Aquí el centro pasó por la oportunidad, la familia y el desarrollo personal.

Además, Netflix señaló que la película estuvo basada en una historia real, un elemento que sumó otra dimensión al relato.

8. Los Duros

En el octavo lugar se ubicó Los Duros, una película que combinó protección, venganza y peligro.

Tamara contrató a un veterano de las fuerzas especiales para proteger a su hermano.

El hombre que debía ser protegido era un exboxeador convertido en empresario, amenazado por un magnate de la música que buscaba vengarse.

La premisa estableció desde el comienzo una confrontación entre personajes con trayectorias muy diferentes.

Por un lado, apareció un exmilitar convocado para proteger. Por otro, un antiguo boxeador que ahora llevaba una vida empresarial. Y detrás del conflicto, una figura poderosa decidida a concretar una venganza.

Esa combinación colocó a la película dentro de un terreno de acción y amenaza directa.

9. Huye, conejo, huye

El noveno puesto quedó para una historia marcada por recuerdos inquietantes y un pasado familiar doloroso.

Una madre soltera comenzó a preocuparse cuando su hija afirmó tener recuerdos de otra vida.

Lo que en un principio podía parecer una declaración difícil de explicar terminó abriendo una herida mucho más profunda.

Las afirmaciones de la niña hicieron resurgir el pasado de la familia y obligaron a la madre a enfrentarse con algo que había permanecido oculto o relegado.

Huye, conejo, huye se apoyó así en una tensión más psicológica y familiar, donde la incertidumbre creció a partir de recuerdos que no deberían existir.

10. La captura

El Top 10 se completó con La captura, un drama policial basado en hechos reales.

La historia siguió a dos agentes federales que intentaron sobrevivir las últimas horas de su turno.

Lo que parecía encaminado hacia el final de una jornada cambió cuando se cruzaron con el peligroso jefe de un cártel.

A partir de ese encuentro, el tiempo restante dejó de ser una simple cuenta regresiva laboral y se convirtió en una lucha por salir con vida.

La combinación de policías, crimen organizado y hechos reales le permitió a la película cerrar el ranking semanal de Netflix en Argentina.

Qué muestra el nuevo ranking de Netflix

La lista dejó un dato evidente: el suspenso y el peligro tuvieron una presencia fuerte entre las películas más vistas.

En varios títulos aparecieron desapariciones, secuestros, mafias, criminales, amenazas directas o conflictos que pusieron a los protagonistas en situaciones límite.

Susurran tu nombre se apoyó en una desaparición vinculada con un viejo asesino serial. Gandhari comenzó con un secuestro. Abigail también partió de un rapto, aunque después alteró por completo la relación entre víctimas y victimarios.

The Alto Knights: Mafia y poder llevó el conflicto al terreno del crimen organizado, mientras que La captura puso a dos agentes federales frente al jefe de un cártel.

En paralelo, otros títulos eligieron caminos diferentes. Una mujer sin pasado planteó una búsqueda de identidad. Un sueño posible se concentró en una historia de crecimiento personal y familiar. En la tormenta reemplazó la amenaza humana por un desastre natural inminente.

El Top 10 mostró así una combinación de propuestas que no dependieron de un único género.

Por qué el primer puesto llama la atención

El liderazgo de Susurran tu nombre reunió varios elementos que aparecieron también en otras películas de la lista, pero los concentró en una sola historia.

Hay una desaparición, una relación familiar difícil, un detective retirado y el regreso de un caso vinculado con un asesino serial.

La película no parte únicamente de una investigación. También obliga a dos generaciones de una misma familia a volver a vincularse en medio de una emergencia.

El padre necesita la ayuda de su propio padre para intentar encontrar a su hijo. Y esa ayuda se vuelve todavía más relevante porque el detective retirado ya había enfrentado, años atrás, al criminal relacionado con el caso.

Esa conexión entre pasado y presente es la clave de la premisa y explica por qué la historia despertó interés dentro del catálogo.

El dato que conviene mirar antes de elegir qué ver

El ranking sirve como una fotografía semanal de lo que más atención generó entre los usuarios de Netflix en Argentina.

No todas las películas apuntaron al mismo público y ese fue precisamente uno de los puntos más interesantes de la lista.

Quien busque una historia criminal puede encontrar varias opciones. Quien prefiera una trama familiar también tiene alternativas. Y quien quiera una película centrada en una amenaza inmediata puede inclinarse por En la tormenta.

La variedad del listado permite elegir según el tipo de historia.

El primer puesto quedó en manos del misterio. El segundo se concentró en la identidad. El tercero puso en primer plano la búsqueda de una madre. Más abajo aparecieron desastres naturales, crimen organizado, hechos reales y conflictos de supervivencia.

Así quedó el Top 10 completo al 9 de septiembre de 2026: