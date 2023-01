Paró en la ruta para ir al baño, volvió al auto y manejó 160 km sin darse cuenta de que había dejado a la esposa

La mujer también aprovechó la detención teniendo en cuenta que no había baños públicos. Así, se dirigió a un bosque cercano para poder orinar. Cuando Boonton regresó, no se dio cuenta de que su esposa no estaba en el auto, por lo que puso en marcha el vehículo y retomó el rumbo. Cuando Amanooy regresó, vio que ya no había rastros de su marido ni del automóvil.

Al darse cuenta de que su marido la había dejado, la mujer recordó también que su celular se había quedado en el coche. Asustada y en medio de la oscuridad, y sin saber bien qué hacer, finalmente decidió que seguiría a pie para poder conseguir ayuda.

Después de caminar unos 20 km, llegó al distrito de Kabin Buri, a las 5 am, donde contactó a la policía local. De inmediato, le pidió a un efectivo que llamara a su marido, aunque no recordaba el número. Entonces, solicitó que llamaran a su móvil. Sin embargo, pese a los 20 intentos, el hombre nunca atendió el teléfono.

Finalmente, Amanooy logró comunicarse con su marido a las 8 de la mañana. El hombre nunca supo que su mujer no estaba en el coche. Según dijo, creyó que ella estaba durmiendo en el asiento trasero. Cuando lo contactaron, ya había conducido 160 km. Tan pronto como se enteró de todo, regresó de inmediato y le pidió perdón a su esposa.

De acuerdo con medios locales, la pareja lleva 27 años de matrimonio y tiene un hijo de 26 años. Amanooy contó que su esposo rara vez habla con alguien y tampoco tiene muchos amigos. “No sabe cómo sucedió todo esto”, afirmó la mujer, quien afirmó que hablará con su esposo después de llegar a casa.