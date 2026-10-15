Pastel de papa: la receta clásica de la abuela que es irresistible y se prepara en simples pasos

Queso muzzarella, a gusto.

Preparación del pastel de papa

(La receta corresponde al canal de YouTube de cocina "Fuego Loco").

1. Preparar el puré

Pelar las papas, lavarlas para retirar los restos de tierra y cortarlas en trozos medianos. Hervirlas en abundante agua con sal durante aproximadamente 25 minutos, hasta que estén bien tiernas al pincharlas.

Escurrirlas y pisarlas en caliente con un pisapapas, en un recipiente amplio. Condimentar con sal, pimienta negra, una pizca de nuez moscada y un poco de aceite de oliva o una nuez de manteca.

Por último, incorporar el huevo previamente batido con una pizca de sal y mezclar enérgicamente hasta obtener un puré homogéneo y consistente.

2. Cocinar el relleno de carne picada

Picar las cebollas en cubos pequeños. Calentar una fina capa de aceite de oliva en una cacerola amplia y rehogarlas a fuego moderado hasta que estén transparentes. Agregar una pizca de sal para favorecer la liberación de sus jugos.

Incorporar la carne picada y condimentar con una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de ají molido, media cucharadita de comino, sal y pimienta negra. Mezclar bien para integrar los ingredientes.

Añadir medio vaso de agua, tapar la cacerola y cocinar a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, hasta que el líquido se reduzca y la preparación adquiera un aspecto brillante y jugoso, sin exceso de líquido.

Verificar el punto de sal, incorporar la media cucharadita de comino restante y ajustar el ají molido a gusto. Por último, agregar los huevos duros picados y mezclar.

3. Armar el pastel de papa

Distribuir una primera capa de puré en una fuente apta para horno de 15 x 25 cm y nivelar la superficie para que quede uniforme.

Extender todo el relleno de carne picada y huevo sobre la base. Cubrir con el resto del puré y alisar la superficie con una cuchara. Para evitar que el puré se pegue al utensilio y se arrastre al extenderlo, se puede humedecer y limpiar la cuchara periódicamente.

4. Hornear y gratinar

Precalentar el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo. Colocar la fuente en la rejilla del medio o en una posición media-baja y hornear durante 10 minutos.

Retirar momentáneamente el pastel, distribuir queso muzzarella a gusto por encima y llevar nuevamente al horno durante otros 10 minutos, hasta que el queso esté completamente fundido y ligeramente dorado.

Dejar reposar unos minutos antes de servir para que las capas se asienten y las porciones mantengan mejor su forma al cortarlas.