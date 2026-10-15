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Pastel de papa: la receta clásica de la abuela que es irresistible y se prepara en simples pasos

Con ingredientes sencillos y una preparación fácil de seguir, esta receta combina un puré cremoso, un relleno de carne picada bien condimentado y una cobertura de muzzarella gratinada.

El pastel de papa combina capas de puré cremoso y carne picada condimentada

El pastel de papa combina capas de puré cremoso y carne picada condimentada, con una cobertura de muzzarella gratinada.

El pastel de papa es un clásico de la cocina argentina que combina un puré cremoso con un relleno de carne picada bien condimentado y una cobertura de queso muzzarella gratinado. La receta rinde aproximadamente cuatro porciones y se prepara en una fuente de 15 x 25 cm.

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Ingredientes para el pastel de papa

Para el puré

  • 800 g de papas.

  • 1 huevo batido con una pizca de sal.

  • Sal y pimienta negra recién molida, a gusto.

  • Nuez moscada, a gusto (opcional).

  • Aceite de oliva o una nuez de manteca.

  • Agua con sal para hervir las papas.

Para el relleno

  • 500 g de carne picada de ternera, de un corte intermedio, ni demasiado graso ni demasiado magro.

  • 2 cebollas grandes (aproximadamente 500 g).

  • 1 o 2 huevos duros, hervidos durante 11 minutos y picados finamente.

  • 1 cucharadita de pimentón dulce.

  • 1 cucharadita de comino molido, dividida en dos partes.

  • 1/2 cucharadita de ají molido.

  • 1/2 vaso de agua.

  • Aceite de oliva para el sofrito.

  • Sal fina y pimienta negra, a gusto.

Para gratinar

  • Queso muzzarella, a gusto.

Preparación del pastel de papa

(La receta corresponde al canal de YouTube de cocina "Fuego Loco").

1. Preparar el puré

Pelar las papas, lavarlas para retirar los restos de tierra y cortarlas en trozos medianos. Hervirlas en abundante agua con sal durante aproximadamente 25 minutos, hasta que estén bien tiernas al pincharlas.

Escurrirlas y pisarlas en caliente con un pisapapas, en un recipiente amplio. Condimentar con sal, pimienta negra, una pizca de nuez moscada y un poco de aceite de oliva o una nuez de manteca.

Por último, incorporar el huevo previamente batido con una pizca de sal y mezclar enérgicamente hasta obtener un puré homogéneo y consistente.

2. Cocinar el relleno de carne picada

Picar las cebollas en cubos pequeños. Calentar una fina capa de aceite de oliva en una cacerola amplia y rehogarlas a fuego moderado hasta que estén transparentes. Agregar una pizca de sal para favorecer la liberación de sus jugos.

Incorporar la carne picada y condimentar con una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de ají molido, media cucharadita de comino, sal y pimienta negra. Mezclar bien para integrar los ingredientes.

Añadir medio vaso de agua, tapar la cacerola y cocinar a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, hasta que el líquido se reduzca y la preparación adquiera un aspecto brillante y jugoso, sin exceso de líquido.

Verificar el punto de sal, incorporar la media cucharadita de comino restante y ajustar el ají molido a gusto. Por último, agregar los huevos duros picados y mezclar.

3. Armar el pastel de papa

Distribuir una primera capa de puré en una fuente apta para horno de 15 x 25 cm y nivelar la superficie para que quede uniforme.

Extender todo el relleno de carne picada y huevo sobre la base. Cubrir con el resto del puré y alisar la superficie con una cuchara. Para evitar que el puré se pegue al utensilio y se arrastre al extenderlo, se puede humedecer y limpiar la cuchara periódicamente.

4. Hornear y gratinar

Precalentar el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo. Colocar la fuente en la rejilla del medio o en una posición media-baja y hornear durante 10 minutos.

Retirar momentáneamente el pastel, distribuir queso muzzarella a gusto por encima y llevar nuevamente al horno durante otros 10 minutos, hasta que el queso esté completamente fundido y ligeramente dorado.

Dejar reposar unos minutos antes de servir para que las capas se asienten y las porciones mantengan mejor su forma al cortarlas.

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