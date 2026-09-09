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Tarta de zapallitos con masa integral: la receta casera, fácil, sana y deliciosa

Una receta fácil para preparar en casa, con una masa integral y un relleno cremoso a base de zapallitos, cebolla, queso crema y huevo.

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Una receta fácil para preparar en casa

Una receta fácil para preparar en casa, con una masa integral y un relleno cremoso a base de zapallitos, cebolla, queso crema y huevo.

La tarta de zapallitos es una alternativa práctica para preparar una comida casera con vegetales y una masa hecha en casa. Esta versión combina harina integral con harina 0000 para conseguir una masa flexible y fácil de trabajar, mientras que el relleno se completa con cebolla, queso crema y huevo.

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Ingredientes para la tarta de zapallitos

Para la masa integral

  • 200 g de harina integral
  • 50 g de harina 0000
  • Polvo para hornear
  • 1 cucharada de sal
  • 1 huevo
  • 50 ml de aceite
  • 50 ml de agua

Para el relleno

  • 500 g de zapallitos
  • 2 cebollas
  • Sal, cantidad necesaria
  • 200 g de queso crema
  • 2 huevos

Cómo hacer tarta de zapallitos con masa integral

(La receta corresponde al canal de YouTube "Matías Chavero).

1. Preparar la masa

En un recipiente amplio, colocar la harina integral, la harina 0000, el polvo para hornear y la sal. Mezclar hasta integrar de manera uniforme.

Agregar el huevo, el aceite y el agua. Integrar con las manos o con un utensilio hasta obtener una masa homogénea.

Una vez unificada, amasar durante 2 minutos.

Envolver la masa en papel film y llevarla a la heladera durante 30 minutos para que tome cuerpo.

2. Preparar el relleno

Cortar las cebollas en ciselado. Por otra parte, cortar los zapallitos por la mitad, retirarles la parte superior central y cortarlos en juliana.

Colocar un chorro de aceite en una sartén. Incorporar las cebollas, agregar un poco de sal y cocinar durante 5 minutos.

Pasado ese tiempo, sumar los zapallitos, mezclar bien y cocinar durante 10 minutos más.

En un recipiente aparte, mezclar el queso crema con los huevos hasta integrar.

Incorporar los vegetales tibios a la mezcla de queso crema y huevos. Remover bien hasta integrar por completo y reservar.

3. Armar la tarta

Retirar la masa de la heladera y estirarla con un palo de amasar hasta alcanzar un espesor aproximado de 3 milímetros.

Esta cantidad de masa permite cubrir un molde número 20 o estirarse finamente para obtener dos tapas de entre 20 y 24 centímetros de diámetro, ya que el polvo para hornear incrementa su volumen durante la cocción.

Disponer la masa estirada sobre un molde para tarta número 20. No es necesario enmantecar la tartera, ya que esta masa no se adhiere.

Pasar el palo de amasar sobre los bordes del molde para cortar y retirar el excedente de masa.

Verter el relleno de zapallitos, cebolla, queso crema y huevo dentro del molde.

4. Hornear

Llevar la tarta a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que la superficie comience a dorarse de manera uniforme.

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