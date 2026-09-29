Tarta gallega de atún: la receta fácil y sabrosa con masa fina y crocante

(La receta corresponde al canal de YouTube "Vivo afuera")

Preparar el relleno

Picar la cebolla y el morrón rojo en cubos pequeños. Picar también el ajo y las anchoas bien finos.

Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia y agregar la cebolla y el morrón. Cocinar a fuego medio, revolviendo cada tanto, hasta que los vegetales estén tiernos y hayan perdido buena parte de su humedad.

Agregar el ajo y las anchoas y cocinar durante unos minutos, hasta que las anchoas se desarmen y se integren al sofrito.

Incorporar el tomate triturado o el puré de tomate y continuar la cocción hasta que se reduzca bien y no quede líquido suelto en el fondo de la sartén.

Sumar el atún bien escurrido y mezclar suavemente para distribuirlo en la preparación, procurando conservar algo de textura.

Continuar cocinando durante unos minutos, hasta obtener un relleno húmedo pero concentrado y sin líquido libre. Retirar del fuego y dejar enfriar completamente.

Una vez frío, agregar los huevos duros picados, las aceitunas verdes y el perejil fresco picado. Mezclar suavemente.

Condimentar con pimienta y probar antes de agregar sal, ya que el atún, las anchoas y las aceitunas ya aportan bastante salinidad.

Preparar la masa

Mezclar la harina con el pimentón dulce y la sal hasta distribuirlos de manera uniforme.

Agregar el aceite de oliva y el agua tibia y mezclar hasta que toda la harina esté hidratada y comience a formarse la masa.

Amasar hasta obtener una preparación lisa, homogénea y relativamente firme. Al principio puede parecer algo seca, pero conviene continuar amasando antes de agregar más líquido.

Dividir la masa en tres partes iguales. Unir dos de ellas para formar la porción destinada a la base y los laterales, y reservar la tercera para la tapa.

Formar dos bollos, cubrirlos y dejar descansar durante aproximadamente 30 minutos.

Armar la tarta

Estirar la porción más grande hasta obtener una masa lo suficientemente amplia para cubrir la base y los laterales del molde.

Aceitar el molde y colocar la masa, acomodándola sin estirarla demasiado y dejando suficiente excedente en los bordes para realizar el cierre.

Distribuir el relleno completamente frío y presionarlo suavemente para eliminar los espacios grandes de aire y lograr una preparación compacta.

Estirar la porción restante de masa y colocarla sobre el relleno para formar la tapa.

Unir ambas masas en los bordes y realizar un repulgue alrededor de toda la tarta.

Hacer una pequeña abertura en el centro de la tapa para permitir la salida del vapor durante la cocción.

Hornear

Llevar a un horno precalentado a 200 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que la masa esté completamente cocida, firme y bien dorada.

Retirar del horno y dejar reposar durante aproximadamente 15 a 20 minutos antes de desmoldar y cortar.