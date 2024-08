Paula Bernini reapareció y explicó por qué estuvo desaparecida: "Fue un garrón"

Su repentina desconexión del mundo digital, sin embargo, alarmó a muchos. Fue durante la cobertura de una marcha en Plaza de Mayo, donde los familiares y amigos de Loan exigían justicia, cuando Bernini sufrió el robo de su teléfono móvil. En un video publicado en sus historias de Instagram, la periodista relató el episodio que la dejó sin comunicación durante tres días.

"Ahora sí, ¡aparecí!", exclamó Paula, mirando a cámara. Con un tono que combinaba alivio y pesar, explicó: "Hace tres días que no aparezco en las redes ni estoy conectada con nada porque me robaron el viernes el celular después de cubrir la marcha pidiendo justicia por Loan en Plaza de Mayo". Relató cómo, al finalizar la manifestación y mientras caminaba hacia el Congreso junto a otros periodistas y manifestantes, fue víctima de un robo. "La verdad es que me descuidé, saqué el teléfono para pedir un auto y me lo robaron", comentó con visible frustración.

A pesar del infortunio, Bernini mantuvo una actitud positiva. "Ahora estoy con un teléfono más viejito, pero creo que pronto voy a poder mejorar el teléfono... La verdad, un garrón. Es lamentable, pero mientras no te pase nada, y a mí no me pasó nada, estoy súper bien, así que, ya está, ya pasó", reflexionó, intentando restar importancia al incidente.

Con la voz algo quebrada, Bernini aprovechó su regreso a las redes para pedir disculpas a sus seguidores y amigos por la falta de comunicación. En otra historia de Instagram, expresó: "Lo bueno que tiene la tecnología es que con una sola historia por Instagram podés disculparte con la cantidad de gente que debe estar diciendo '¿qué le pasó a Paula que me dejó plantada?'". Narró cómo su desconexión la afectó personalmente, mencionando compromisos que no pudo cumplir debido a la pérdida de su teléfono, como la confirmación de una cena con amigas o el pago de un hotel.

Finalmente, con un tono de voz conciliador, concluyó su mensaje: "Espero que todo el mundo esté enterándose de que estuve desaparecida no porque quise, sino por fuerza mayor: me quedé sin teléfono todo el sábado, todo el domingo y prácticamente todo el lunes porque recién ahora conseguí un teléfono viejito, un muleto al que le pude poner el SIM y estar conectada, así que perdón".