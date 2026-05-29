Nora Colosimo cruzó a Mirtha Legrand por su crítica al Martín Fierro a Wanda Nara: "Opinión que..."

En un contacto reciente con periodistas en una conferencia de prensa, la diva puso en duda el por qué de la elección de la mediática como mejor conductora de la tevé.

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"¿Piensa que Wanda fue la mejor conductora del año pasado?", le preguntaron. A lo que Mirtha disparó: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ahí".

Y agregó: "Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio, así fue, ¿no?". Y luego le consultaron: "¿Quién debería haber ganado el premio del Martín Fierro a la Mejor conductora este año?". Y la conductora respondió con seguridad: "Mirtha Legrand".

Posteriormente, en una nota con Desayuno Americano (América Tv), quien le contestó a Chiquita fue Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien bancó la elección de su hija en la terna.

"Habló Mirtha Legrand de la premiación a Wanda y dijo que está un poco arreglado eso", le comentó el cronista. A lo que la madre de Wanda sentenció sin entrar en polémica con la animadora: "Bueno, cada uno puede tener la opinión que quiera, está bien", cerró firme.

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El posteo de Nora Colosimo a puro apoyo a Wanda Nara por su Martín Fierro

Nora Colosimo comentó una publicación de Wanda Nara en las redes sociales bancándola ante las críticas tras ser elegida mejor conductora en los Premios Martín Fierro.

"¿Alguien cura el mal de ojo?", escribió picante la conductora de MasterChef Celebrity a pura ironía ante los críticas que detectó tras su elección por parte de los miembros de APTRA.

Y su madre expresó: "La envidia que manejan wawww! No necesitas la aprobación de colegas / artistas! La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos".

"La mejor conductora 2026 es @wanda_nara, la gente te eligió primero con picos de raiting de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu raiting . Soporten, la gente te eligió, APTRA te premió!", siguió Nora Colosimo.

Y cerró muy molesta con la actitud de otros famosos con su hija: "Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar".