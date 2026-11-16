Pelotazo en la cabeza, una operación y el peor final: murió un futbolista juvenil de 17 años

Sin embargo, las horas posteriores estuvieron marcadas por la angustia. El juvenil debió ser operado, pero su cuadro clínico no presentó la evolución esperada y este domingo se confirmó la noticia de su fallecimiento.

La noticia provocó un enorme dolor en FC Ezeiza, institución que comunicó la muerte del futbolista a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de tristeza. Desde el club despidieron a quien consideraban parte de su familia y acompañaron a sus seres queridos en este momento devastador.

"La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar", expresaron.

En el comunicado, la institución también remarcó que, frente a una pérdida de semejante magnitud, cualquier resultado deportivo queda completamente relegado.

"Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia", agregaron.

Además, FC Ezeiza hizo llegar sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del juvenil, y les manifestó su acompañamiento ante una pérdida imposible de dimensionar.

"Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia", concluyó el mensaje.

La muerte de Abel Núñez deja una profunda tristeza en FC Ezeiza y en Nueva Estrella, los clubes donde desarrollaba su pasión por el fútbol. Tenía 17 años, una vida por delante y los sueños de tantos jóvenes que encuentran en el deporte un lugar de pertenencia, amistad y futuro.