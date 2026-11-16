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Pelotazo en la cabeza, una operación y el peor final: murió un futbolista juvenil de 17 años

Murió un futbolista de 17 años tras sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido: el duro comunicado del club. Enterate.

Pelotazo en la cabeza, una operación y el peor final: murió un futbolista juvenil de 17 años

Una tragedia sacudió al fútbol argentino y provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo. Abel Núñez, un futbolista juvenil de FC Ezeiza que también jugaba futsal en la reserva de Nueva Estrella, murió después de sufrir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido. Tenía apenas 17 años y había sido operado luego del impacto, pero su estado de salud no logró mejorar.

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El dramático episodio ocurrió el jueves por la tarde, durante un encuentro de la quinta división del torneo de Juveniles C de AFA. FC Ezeiza se enfrentaba a Deportivo Muñiz por la Copa de Plata, en un partido disputado en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz.

En medio del encuentro, el futbolista, categoría 2008, recibió un pelotazo de lleno en la cabeza que obligó a detener el juego para que pudiera recibir asistencia médica.

Inicialmente, Núñez fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud. La gravedad de la situación llevó a suspender inmediatamente el partido y también el encuentro de sexta división que debía disputarse a continuación.

Sin embargo, las horas posteriores estuvieron marcadas por la angustia. El juvenil debió ser operado, pero su cuadro clínico no presentó la evolución esperada y este domingo se confirmó la noticia de su fallecimiento.

La noticia provocó un enorme dolor en FC Ezeiza, institución que comunicó la muerte del futbolista a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de tristeza. Desde el club despidieron a quien consideraban parte de su familia y acompañaron a sus seres queridos en este momento devastador.

"La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar", expresaron.

En el comunicado, la institución también remarcó que, frente a una pérdida de semejante magnitud, cualquier resultado deportivo queda completamente relegado.

"Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia", agregaron.

Además, FC Ezeiza hizo llegar sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del juvenil, y les manifestó su acompañamiento ante una pérdida imposible de dimensionar.

"Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia", concluyó el mensaje.

La muerte de Abel Núñez deja una profunda tristeza en FC Ezeiza y en Nueva Estrella, los clubes donde desarrollaba su pasión por el fútbol. Tenía 17 años, una vida por delante y los sueños de tantos jóvenes que encuentran en el deporte un lugar de pertenencia, amistad y futuro.

En pocas palabras

  • Muerte de Abel Núñez: Un futbolista de 17 años falleció tras un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de AFA.
  • Operación y desenlace: El juvenil fue operado, pero su estado de salud no mejoró, confirmándose su deceso el domingo.
  • Conmoción en el club: FC Ezeiza expresó su profundo dolor y despidió al joven jugador a través de un comunicado oficial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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