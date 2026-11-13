Conmoción por la muerte de una actriz de El Chavo del 8: tenía 83 años y vivió una tragedia familiar

Uno de los golpes más duros de su vida estuvo relacionado con su hija, quien fue condenada a 35 años de prisión por su participación en un crimen. La mujer había ingresado a la cárcel en 2006 por su vinculación con el secuestro y asesinato de Maribel Monroy Flores.

La situación familiar tuvo un fuerte impacto emocional en Regina Torné. Según trascendió, la actriz había decidido dejar de visitar a su hija en prisión porque verla privada de su libertad le provocaba un profundo sufrimiento.

Su fallecimiento también fue despedido por la Asociación Nacional de Actores de México, que recordó su trayectoria y su aporte al mundo artístico.

La noticia vuelve a poner en el centro de la escena a una figura que formó parte de una generación inolvidable de artistas mexicanos y que quedó asociada para siempre con uno de los grandes éxitos de la televisión.

A lo largo de los años, la vecindad de El Chavo del 8 fue perdiendo a varios de sus protagonistas. Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, murió en 1988 a causa de un cáncer de estómago. Más tarde falleció Angelines Fernández, quien interpretó a la Bruja del 71.

También dejaron una huella imborrable Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y Rubén Aguirre, recordado por su papel del profesor Jirafales, quien murió en 2016 tras atravesar complicaciones de salud.

A ellos se suman otros intérpretes de la producción, como quienes dieron vida a Malicha, Godínez, Jaimito el Cartero y Paty.

La muerte de Regina Torné representa otra despedida para los fanáticos de una ficción que atravesó generaciones y que todavía conserva un lugar especial en la memoria de millones de personas.