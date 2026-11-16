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Encontraron muerto al músico Manuel Alberto Sánchez

La Justicia investiga el trágico Fallecimiento del violinista Manuel Alberto Sánchez en Termas de Río Hondo tras haber denunciado una agresión física.

Encontraron muerto al músico Manuel Alberto Sánchez

Encontraron muerto al músico Manuel Alberto Sánchez

El cuerpo del violinista Manuel Alberto Sánchez, de 73 años y reconocido en el ambiente musical como “Chala”, fue descubierto en su domicilio de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El hallazgo se produjo tras un traslado en ambulancia durante la madrugada, en un trágico caso de Fallecimiento que conmueve a la comunidad.

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La Justicia ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento y reconstruir la cronología de los hechos. Las autoridades buscan esclarecer qué sucedió en las horas previas al descubrimiento del músico.

Un elemento central en la pesquisa es una denuncia de agresión física que el propio Sánchez habría realizado pocas horas antes de su muerte. Si bien este antecedente está bajo análisis, aún no se ha establecido una conexión directa entre la supuesta agresión y el deceso.

Claves sobre la investigación del fallecimiento en Santiago del Estero

La secuencia de eventos ha llamado la atención de los investigadores. Primero, el músico reportó haber sufrido una agresión. Posteriormente, fue asistido por una ambulancia en horas de la madrugada y, finalmente, fue encontrado sin vida en su vivienda.

Hasta el momento, no se han precisado detalles sobre quién solicitó la asistencia médica ni las circunstancias específicas que rodearon ese traslado. Estas incógnitas forman parte de los puntos que la justicia busca desentrañar.

Diligencias policiales en Termas de Río Hondo

La policía y el fuero judicial de Santiago del Estero trabajan para esclarecer las circunstancias de la muerte de Manuel Alberto Sánchez. Las actuaciones buscan determinar el alcance de la agresión denunciada y su posible vínculo con el fallecimiento del reconocido violinista.

Por ahora, no hay información pública sobre sospechosos ni hipótesis confirmadas. La investigación permanece abierta para aclarar la cronología de los acontecimientos y las posibles conexiones entre la agresión previa y el trágico desenlace.

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