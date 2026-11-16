Encontraron muerto al músico Manuel Alberto Sánchez

Hasta el momento, no se han precisado detalles sobre quién solicitó la asistencia médica ni las circunstancias específicas que rodearon ese traslado. Estas incógnitas forman parte de los puntos que la justicia busca desentrañar.

Diligencias policiales en Termas de Río Hondo

La policía y el fuero judicial de Santiago del Estero trabajan para esclarecer las circunstancias de la muerte de Manuel Alberto Sánchez. Las actuaciones buscan determinar el alcance de la agresión denunciada y su posible vínculo con el fallecimiento del reconocido violinista.

Por ahora, no hay información pública sobre sospechosos ni hipótesis confirmadas. La investigación permanece abierta para aclarar la cronología de los acontecimientos y las posibles conexiones entre la agresión previa y el trágico desenlace.