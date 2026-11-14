Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película y es un clásico imperdible del cine argentino

La trama sigue a Rafael Belvedere, un hombre que prácticamente organiza toda su existencia alrededor del restaurante familiar. El negocio representa una responsabilidad permanente y consume buena parte de su tiempo y energía. Entre las obligaciones laborales, los problemas económicos y las exigencias de la vida cotidiana, Rafael fue dejando de lado aspectos importantes de su mundo personal.

Uno de los elementos más sensibles de El hijo de la novia aparece a través de la situación familiar de Rafael. Su madre padece Alzheimer y vive en una residencia. La enfermedad modifica la dinámica de los vínculos familiares y obliga a quienes la rodean a enfrentar una realidad difícil.

Sin embargo, en medio de ese escenario aparece un deseo que se convierte en uno de los ejes emocionales de la película: la mujer quiere casarse por Iglesia con el hombre que la acompañó durante toda su vida.

La sinopsis oficial de Netflix resume el conflicto del protagonista con una frase que anticipa el recorrido emocional de la historia: "Rafael quiere estar solo. No puede lidiar con todo y parece que sus esfuerzos no son suficientes. Pero una serie de acontecimientos inesperados lo hacen ver su situación".

Ricardo Darín construyó uno de los personajes más recordados de su carrera

La interpretación de Ricardo Darín representa uno de los pilares fundamentales de la película. El actor consiguió darle profundidad a Rafael Belvedere y construyó un personaje reconocible, con reacciones y contradicciones que forman parte de una crisis personal.

Rafael no siempre encuentra las palabras adecuadas para expresar lo que siente. En distintos momentos responde con impaciencia, evita conversaciones difíciles o se refugia en sus obligaciones laborales para no enfrentar situaciones que lo incomodan.

Esa dificultad para comunicarse genera buena parte de los conflictos que atraviesa. El protagonista intenta mantener el control de su entorno, pero sus propias decisiones demuestran que no consigue resolver los problemas que se acumularon a su alrededor.

Darín interpreta esas contradicciones con naturalidad. Su personaje puede despertar cierta frustración en el espectador, pero también consigue generar empatía cuando aparecen sus preocupaciones y sus sentimientos más profundos.

Juan José Campanella encontró el equilibrio entre humor y emoción

Otro de los aspectos que explican el reconocimiento de El hijo de la novia es la dirección de Juan José Campanella. El realizador desarrolló una historia que combina situaciones dramáticas con momentos de humor y consiguió que ambos elementos convivieran sin quitarle profundidad al relato.

La película no mantiene un tono permanentemente triste. Por el contrario, incorpora situaciones cotidianas que permiten aliviar la tensión y acercar a los personajes al espectador.

Ese equilibrio resulta fundamental para que la historia funcione. Los conflictos familiares tienen un peso importante, pero no se presentan como una sucesión interminable de situaciones dolorosas. También hay espacio para las conversaciones, los desencuentros y los momentos en los que los personajes encuentran motivos para sonreír.

El elenco principal de El hijo de la novia con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Héctor Alterio

Norma Aleandro

Eduardo Blanco

Natalia Verbeke

Gimena Nobile

David Masajnik

Claudia Fontán

Atilio Pozzobon

Salo Pasik

Mirá el tráiler de El hijo de la novia