Diputados: LLA pidió una sesión para debatir los proyectos sobre Malvinas y el Banco Central

La Argentina recurrió a ese organismo para solicitar medidas provisionales que frenen las actividades vinculadas con el desarrollo petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El proyecto contempla avanzar con perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.

Las audiencias ante el Tribunal se realizaron el 10 y 11 de noviembre, en Hamburgo. En esa instancia, la delegación argentina pidió que se impidan nuevas perforaciones e instalaciones productivas, que se restrinja el uso de información obtenida durante las tareas de exploración y que se adopten medidas para proteger el medio marino.

El Reino Unido rechazó el planteo argentino y solicitó que no se concedan las medidas. Entre sus argumentos, cuestionó la jurisdicción preliminar del futuro tribunal arbitral y sostuvo que no existe una urgencia que justifique la intervención.

La resolución prevista para el 28 de noviembre no definirá la soberanía sobre las Islas Malvinas. El pronunciamiento estará limitado al pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina. En paralelo, el país inició un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la conformación de un tribunal de cinco árbitros.

Por eso, una eventual decisión desfavorable en Hamburgo no significaría necesariamente el cierre del reclamo argentino: el proceso arbitral constituye una instancia diferente y deberá continuar su propio recorrido.

Qué propone el proyecto sobre Malvinas

La iniciativa que busca tratar el oficialismo apunta a establecer un régimen de sanciones para las empresas que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales en los espacios marítimos disputados sin contar con autorización argentina.

El objetivo es ampliar las herramientas legales para actuar frente a compañías que participen de esas operaciones. El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para acompañar el reclamo diplomático con medidas dentro del país.

La discusión legislativa se desarrollará, además, mientras la Argentina espera la resolución del Tribunal del Mar sobre las actividades vinculadas con Sea Lion.

La reforma del Banco Central también estará en el temario

El otro eje del temario será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa forma parte del paquete de proyectos que La Libertad Avanza busca llevar al recinto en la sesión especial del miércoles.

La convocatoria fue solicitada por Bornoroni y comunicada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja. Para el oficialismo, la sesión será una instancia para avanzar con dos asuntos centrales de su agenda legislativa.