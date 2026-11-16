En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diputados
Islas Malvinas
Congreso

Diputados: LLA pidió una sesión para debatir los proyectos sobre Malvinas y el Banco Central

El bloque oficialista solicitó una sesión especial para este miércoles 18 a las 12 del mediodía. Entre los temas incluidos en la agenda legislativa se encuentran la Ley de Defensa de la Soberanía y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Diputados: La Libertad Avanza pidió una sesión para debatir los proyectos sobre Malvinas y el Banco Central

Diputados: La Libertad Avanza pidió una sesión para debatir los proyectos sobre Malvinas y el Banco Central

La Libertad Avanza (LLA) pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles 18 de noviembre, con el objetivo de avanzar en el tratamiento de un paquete de proyectos que incluye la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Leé también El Gobierno enfrenta una sesión clave en Diputados por la Ley de Tierras, discapacidad y propiedad privada
Diputados debate hoy la propiedad privada y otros proyectos: los temas de la sesión

El pedido fue presentado por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni. Según informó el secretario parlamentario, Adrián Pagán, la convocatoria quedó fijada para las 12.

Uno de los puntos centrales del temario será la iniciativa vinculada con las Islas Malvinas, que propone aumentar las penas para las empresas que desarrollen actividades en la zona sin autorización de la Argentina.

El reclamo por Malvinas y la fecha del Tribunal del Mar

El tratamiento del proyecto se da en un momento clave para la estrategia argentina sobre la explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a las Islas. El Gobierno busca avanzar con nuevas herramientas legales mientras continúa el reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que tiene previsto pronunciarse el 28 de noviembre.

La Argentina recurrió a ese organismo para solicitar medidas provisionales que frenen las actividades vinculadas con el desarrollo petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El proyecto contempla avanzar con perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.

Las audiencias ante el Tribunal se realizaron el 10 y 11 de noviembre, en Hamburgo. En esa instancia, la delegación argentina pidió que se impidan nuevas perforaciones e instalaciones productivas, que se restrinja el uso de información obtenida durante las tareas de exploración y que se adopten medidas para proteger el medio marino.

El Reino Unido rechazó el planteo argentino y solicitó que no se concedan las medidas. Entre sus argumentos, cuestionó la jurisdicción preliminar del futuro tribunal arbitral y sostuvo que no existe una urgencia que justifique la intervención.

La resolución prevista para el 28 de noviembre no definirá la soberanía sobre las Islas Malvinas. El pronunciamiento estará limitado al pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina. En paralelo, el país inició un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la conformación de un tribunal de cinco árbitros.

Por eso, una eventual decisión desfavorable en Hamburgo no significaría necesariamente el cierre del reclamo argentino: el proceso arbitral constituye una instancia diferente y deberá continuar su propio recorrido.

Qué propone el proyecto sobre Malvinas

La iniciativa que busca tratar el oficialismo apunta a establecer un régimen de sanciones para las empresas que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales en los espacios marítimos disputados sin contar con autorización argentina.

El objetivo es ampliar las herramientas legales para actuar frente a compañías que participen de esas operaciones. El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para acompañar el reclamo diplomático con medidas dentro del país.

La discusión legislativa se desarrollará, además, mientras la Argentina espera la resolución del Tribunal del Mar sobre las actividades vinculadas con Sea Lion.

La reforma del Banco Central también estará en el temario

El otro eje del temario será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa forma parte del paquete de proyectos que La Libertad Avanza busca llevar al recinto en la sesión especial del miércoles.

La convocatoria fue solicitada por Bornoroni y comunicada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja. Para el oficialismo, la sesión será una instancia para avanzar con dos asuntos centrales de su agenda legislativa.

En pocas palabras

  • Sesión especial: Diputados debatirá proyectos sobre Malvinas y reforma del Banco Central este miércoles.
  • Soberanía: Se propone elevar las penas para empresas que operen en Islas Malvinas sin permiso.
  • Banco Central: Se modificará la Carta Orgánica para actualizar el marco normativo de la autoridad monetaria.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diputados Islas Malvinas Banco Central La Libertad Avanza
Notas relacionadas
Diputados aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que deberá volver al Senado
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el juicio político contra Santiago Peña
Luis Caputo sostuvo que Javier Milei "ganará en primera vuelta" y dio su pronóstico económico para 2027

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar