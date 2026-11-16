La Bomba Tucumana puso en duda las circunstancias de la muerte de su sobrino Ian y exigió respuestas: “Fue absurdo” 

Qué pasó con el sobrino de Gladys La Bomba Tucumana

La cantante de cumbia detalló que su sobrino sufrió una lesión jugando al fútbol en la casa y tuvo una fractura, la cual después se terminó complicando por la aparición de una aparente bacteria.

"Ian estaba jugando al fútbol en la casa con sus primos, descalzo y en vez de pegarle una patada a la pelota, le pegó a un cantero de cemento. Tuvo una fractura no expuesta, lo llevan al médico y todavía no sabemos cómo puede desencandenar en algo así y que Ian nos deje, algo increíble", continuó Gadys la Bomba Tucumana su relato.

Y siguió acerca de la preocupación de la familia para saber bien las causas de la muerte de Ian: "Estamos esperando en la semana para ver bien todo lo que pasó, yo tuve que venir de apuro en micro porque no encontraba avión a esa hora. Todo desencadena en una supuesta bacteria y Ian en 24, 48 horas muere injustamente".

"Mi sobrina Yuli que es su mamá y está destruida, todos lo estamos realmente. Imagínense lo que es perder un niño, un angelito hermoso, lleno de vida, sano, pleno, inteligente. No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo para mi sobrina, toda la familia la está abrazando y conteniendo pero todavía no caemos en esta desgracia tan grande", cerró la cantante.