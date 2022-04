Perdió un partido, sacó a pasear al perro y lo que le pasó en la calle emociona al mundo Twitter

Y siguió: "A todo esto ya eran casi 1:30 de la mañana. Un grupo de pibes jóvenes en la parada del colectivo estaban en el inicio de mi paseo, y 20 minutos después los veía desde en frente aún esperando el colectivo. Eran 3..4, no recuerdo bien. Ya volviendo a casa, un muchacho de los que siempre limpia vidrios en Combate de los Pozos pasa ofreciendo un ventilador de pie, como si fuera totalmente normal. En la parada ahora solo había uno. El resto ya se había ido. El que quedó rechaza la oferta imperdible del ventilador".

image.png

"(Me dijo) que era su primera vez en Capital Federal y que estaba asustado. Sus 18 años y la nula experiencia en la noche porteña lo dejaban regalado. Me acota que casi llorando le manda mensajes a su mamá porque no sabía cómo volver. '¿Es seguro esperar en Constitución?', me pregunta. Mi respuesta era obvia: No. Saco el celular y busco opciones de cómo podía regresar. Me dice que se podía ir caminando hasta otra parada, porque el 23 claramente ya no iba a pasar", precisó.

Tras varios minutos de incertidumbre, apareció una solución al problema que estaba atravesando el joven en la noche porteña: "Luego de buscar opciones dimos en la tecla: el 160 pasa toda la noche y lo deja a 6 cuadras de la casa. Pero la parada estaba a 30 cuadras, y no tenía nada directo que lo lleve hasta allí", y acotó: "Vi a un nene, asustado, preocupado, angustiado y con pilcha nueva porque era su primer día de trabajo como bachero. Me dice que no sabe manejar bien el celular porque el que tenia ya se lo habían robado. Estaba usando uno prestado".

Diego, en ese momento, no dudó en agarrar su auto y llevarlo junto a su pareja hasta la parada del 160 para que pueda regresar a su casa. "Intercámbianos teléfonos para avisar que haya llegado bien. Casi 3 horas de ida, casi 4 de vuelta para laburar 8 horas en Capital. A veces nos quejamos de lleno del esfuerzo que hace uno u otro. Ver a ese chico fue ver a millones de laburantes que todos los días viajan de provincia a capital en busca de una oportunidad", cerró.

Tras la viralización de la historia, el periodista compartió la conversación de WhatsApp que mantuvo a la madrugada siguiente. "Hola Diego, disculpá que te moleste, estoy en el 160 volviendo a casa ya, aprendí a viajar (risas)", le escribió el chico, quien aprovechó para volver a agradecerle el gesto de la noche anterior.