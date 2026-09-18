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Pionono dulce: la receta fácil e irresistible con duraznos, dulce de leche y merenguitos

Este pionono dulce, inspirado en la tradicional Torta Chajá, combina una masa suave y esponjosa con crema chantilly, duraznos en almíbar, dulce de leche y merenguitos.

Este pionono dulce

Este pionono dulce, inspirado en la tradicional Torta Chajá, combina una masa suave y esponjosa con crema chantilly, duraznos en almíbar, dulce de leche y merenguitos.

El pionono dulce inspirado en la tradicional Torta Chajá combina una masa suave y esponjosa con crema chantilly, duraznos en almíbar, dulce de leche y merenguitos. Es una preparación sencilla, con pocos ingredientes, ideal para quienes buscan un postre fresco y con diferentes texturas.

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La torta invertida de duraznos combina una masa suave con una cubierta de fruta caramelizada que aporta sabor, aroma y una presentación irresistible. Foto: Imagen del canal de YouTube Matías Chavero, retocada con IA-

La clave para conseguir un buen pionono está en mantener el aire del batido, incorporar la harina con movimientos envolventes y respetar el breve tiempo de cocción. De esta manera, la masa queda flexible y lista para enrollar sin romperse.

Ingredientes para preparar el pionono dulce

Para la masa del pionono

  • 4 huevos
  • 1 cucharada de miel
  • 80 gramos de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 80 gramos de harina
  • Manteca, cantidad necesaria para enmantecar el molde y el papel

Para el relleno y la decoración

  • 350 gramos de crema de leche, con 33 % de tenor graso
  • 3 cucharadas de azúcar
  • Esencia de vainilla, a gusto
  • Duraznos en almíbar
  • Almíbar de los duraznos, para humedecer
  • Dulce de leche, preferentemente repostero
  • Merenguitos

Cómo hacer el pionono dulce inspirado en la Torta Chajá

1. Preparar la placa para el pionono

Enmantecar una asadera de 30 por 40 centímetros y colocar encima un papel manteca o papel de horno.

Presionar suavemente el papel con las manos o un cornet para retirar las burbujas de aire que puedan quedar debajo. Volver a colocar manteca sobre el papel y también en las paredes de la asadera para facilitar el desmolde. Reservar.

2. Preparar la masa del pionono

Colocar los 4 huevos, la cucharada de miel, los 80 gramos de azúcar y la pizca de sal en un recipiente amplio.

Batir enérgicamente hasta alcanzar el denominado punto letra. La preparación debe adquirir un color claro, casi blanco, y una consistencia sostenida que permita dibujar formas sobre la superficie con la mezcla que cae del batidor.

Tamizar los 80 gramos de harina e incorporarlos en dos o tres tandas. Integrar con movimientos envolventes y lentos para conservar el aire del batido.

3. Cocinar y enfriar la masa

Volcar la preparación sobre la placa previamente acondicionada y distribuirla de manera uniforme hasta llegar a los bordes.

Llevar a un horno precalentado a 190 °C durante exactamente 10 minutos.

Retirar y despegar con cuidado los bordes utilizando un cuchillo. Cubrir la asadera con otra placa durante unos minutos para conservar la humedad de la masa y permitir un enfriamiento parejo.

4. Preparar la crema chantilly

Colocar el recipiente que se utilizará para batir en el freezer durante 5 minutos, para mantener una temperatura baja durante la preparación.

Batir los 350 gramos de crema de leche junto con las 3 cucharadas de azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener picos firmes.

Cortar los duraznos en almíbar en rodajas de grosor medio y reservar.

5. Armar y enrollar el pionono

Una vez que el pionono esté frío, extender una capa pareja de crema chantilly sobre toda la superficie. Reservar una parte de la crema para cubrir el exterior.

Distribuir tiras de dulce de leche repostero a gusto y sumar los merenguitos ligeramente troceados con las manos.

Agregar las rodajas de durazno sobre el relleno, dejando libre un margen en uno de los extremos para facilitar el cierre.

Enrollar cuidadosamente desde el extremo opuesto, utilizando el papel manteca como ayuda y sin ejercer demasiada presión. Al terminar, presionar suavemente para que el rollo quede firme.

6. Cubrir y decorar el pionono Chajá

Humedecer la superficie del pionono con el almíbar reservado de los duraznos para aportar mayor jugosidad.

Cubrir todo el rollo con la crema chantilly restante y emparejar la superficie.

Para finalizar, decorar con merenguitos troceados y rodajas de durazno.

Conservar en la heladera. Se recomienda preparar el postre con un día de anticipación, para favorecer la integración de los sabores y conseguir una mejor textura al momento de servir.

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