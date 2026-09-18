Horror en plena guerra familiar de Tini Stoessel: su hermano recibió tres amenazas de muerte

Moria Casán reveló la delicada situación del hermano de Tini Stoessel

Tras dar a conocer la información, Moria hizo un contundente descargo en defensa de la familia de la artista y se refirió al difícil momento que estarían atravesando sus integrantes.

“Hay una familia que está peleando por su hija, por su honestidad, por sus valores. Es todo muy duro y están puestos como los malos de la película. Ahora, el hermano recibe tres amenazas de muerte. Lo tratan como mafiosos”, expresó la conductora.

La revelación generó inmediatamente la reacción de Gustavo Méndez, quien quiso saber de dónde habrían surgido las intimidaciones.

“¿Quiénes amenazan? ¿Fanáticos o alguien posta?”, preguntó el periodista. “Los quieren asustar”, respondió Moria, sin brindar mayores precisiones sobre la identidad de quienes estarían detrás de las supuestas amenazas.

En ese contexto, Méndez vinculó la situación con la información que comenzó a circular en los últimos días alrededor de los negocios y sociedades relacionados con la familia Stoessel.

El periodista mencionó distintas publicaciones e investigaciones periodísticas sobre la creación de empresas en el exterior y señaló que Francisco Stoessel habría figurado inicialmente como manager y posteriormente como accionista en algunas sociedades.

Además, durante el programa se hizo referencia a versiones que lo relacionan con emprendimientos gastronómicos y locales nocturnos tanto en España como en Buenos Aires.

La revelación sobre las presuntas amenazas suma así un nuevo y delicado capítulo a la interna familiar que rodea a Tini Stoessel y que en los últimos días escaló públicamente a partir de las versiones sobre la auditoría patrimonial solicitada por la cantante.